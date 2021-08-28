溫馨送暖警消 彰化生命線攜手台灣新移民發展交流協會

5月中旬本土疫情爆發，這段時間消防、警察及醫護人員依舊秉持著自己崗位的職責，不畏艱辛的執行各項救災、協助民眾等服務人群的各項工作，也因著這樣堅持不懈的精神，彰化生命線協會從7月份陸續發起一系列「募集愛心異國料理送暖到各地」活動，截至目前舉行超過6場次，於110年8月28日由彰化生命線王冠君理事長攜手新移民發展交流協會梁金妮理事長至田中分隊消防局及田中派出所，進行最後一場次的溫馨送暖活動，也為此次活動畫下完美的句點。



彰化生命線協會自民國95年開始接受政府委託，開始進行新住民服務，培力彰化境內的新住民，讓新住民順利在台灣扎下自己的根，長出自己的芽，同時扶植縣內的新住民成立社團，以更進一步的行動讓新住民能夠幫助新住民。而在這艱難的時刻，有能力的新住民也想展現自己的心意來回饋社會。



新移民發展交流協會理事長梁金妮表示，這一系列募集愛心送暖活動匯集了很多新住民姊妹的心意，不僅在7/26準備道地的印尼料理送給署立彰化醫院，對在疫情中不能外出的外籍看護移工給予溫暖的慰藉；也在7/31提供飲料給幫民眾施打疫苗的彰化市南西北衛生所醫護人員，感謝醫護人員的協助。新住民姊妹都身兼工作及家庭，下班時間願意去協助聯絡越南、印尼小吃店，親自挑選自身的家鄉味，將最道地的多國料理送到辛苦的防疫人員手上。活動到了尾聲，也非常謝謝有這一系列的活動，讓彰化縣的新住民姊妹，有這個機會回饋，也藉此展現自己的珍惜，生活在如此平安的台灣真是太幸福了。



彰化生命線協會王冠君理事長表示，溫馨送暖活動從7月份由彰化各地新住民團體熱烈參與，這段期間充分的展現新住民將台灣當成自己的家，用心熱愛這塊美麗的土地，也看到新住民在疫情期間對防疫人員的感謝及回饋。非常感謝新住民的熱情參與，現在台灣疫情也逐漸趨緩，一切都將否極泰來，期望台灣的明天及未來都將變得更美好。