昔日一同出生入死 美退役軍人救翻譯逃出阿富汗

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導 ）塔利班上台，昔日幫助美國的阿富汗人不僅人身安全堪慮，美國優先撤離公民更使這些弱勢族群孤立無緣，外媒報導，有美國特種部隊軍官奔走，將隨之出生入死的翻譯「麥奇」（Mikey）及其妻小救出，給予第二人生，然而這僅是眾多待援的美國盟友中的幸運案例。

紐約時報報導，一名協助美國駐阿特種部隊的阿富汗翻譯「麥奇」（Mikey），一直協助部隊在當地的任務，從翻譯語言、緩和美軍與塔利班追隨者之間的談判、避免美軍車隊遭遇伏擊，到陪同前往執行最偏遠和危險的任務，麥奇堪稱美軍在當地的「救命稻草」。

然而，在美國撤離阿富汗的兵慌馬亂之中，這群曾為美國效犬馬之勞的阿富汗人，被捲土重來的塔利班盯上，性命堪慮；而他們曾盡心盡力服務的美國正焦頭爛額，優先撤離公民及綠卡持有者，對於阿富汗友人的撤離計畫以及簽證核發遲遲沒有下文。

被貼上親美標籤卻沒有明確救援計劃，麥奇帶著家人奔向機場，妻小卻遭遇槍擊腳部中彈，他對此感到絕望：「我一直在想，在我為美國人做了那麼多之後，在我努力工作、冒著生命危險之後，現在我的家人就是這個下場？他們把我們丟在這裡等死。」

麥奇一週更換4次住所躲避塔利班視線，美國政府無法給予他生的指望，他與美國軍人建立起的連結才是他的希望。曾與麥奇在多項任務中合作、現已退役的托瑞斯（Joseph Torres）上士，與約20名退役和現役軍人，找到軍方和國務院的聯繫人以及國會議員，試圖將麥奇一家人送上撤離的軍用飛機。

這群軍人表示，可以理解美國優先撤離公民，但憤怒於曾與美國人並肩作戰的阿富汗人未獲明確安排，而他們可能成為塔利班的打擊目標。托瑞斯表示，「真是令人非常憤怒。我為那些無法像麥奇一樣得到支持的人感到心碎。」

美國各地的軍人正在向拜登政府施壓，要求加強協助曾擔任美軍翻譯的阿富汗人撤離，並社群媒體上發起「幫助我們的翻譯」（Help Our Interpreters）之類的籌款活動。

紐時的報導中，在托瑞斯的奔走下，麥奇很幸運的在24日順利搭上撤離阿富汗的軍機，帶著妻小奔向新生活。然而在阿富汗還有眾多曾與美軍並肩作戰的「麥奇」，盼望著也有替他們奔走的托瑞斯，能等到登上軍機的那一刻。