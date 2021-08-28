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昔日一同出生入死 美退役軍人救翻譯逃出阿富汗

阿富汗當地仍有許多曾為美國工作的人士等待美國的撤離計畫與簽證核發。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/28 17:06
一架美軍C-17運輸機15日搭載640名阿富汗平民逃離喀布爾。( 圖 / Defense One)

一架美軍C-17運輸機15日搭載640名阿富汗平民逃離喀布爾。( 圖 / Defense One)

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導 ）塔利班上台，昔日幫助美國的阿富汗人不僅人身安全堪慮，美國優先撤離公民更使這些弱勢族群孤立無緣，外媒報導，有美國特種部隊軍官奔走，將隨之出生入死的翻譯「麥奇」（Mikey）及其妻小救出，給予第二人生，然而這僅是眾多待援的美國盟友中的幸運案例。

紐約時報報導，一名協助美國駐阿特種部隊的阿富汗翻譯「麥奇」（Mikey），一直協助部隊在當地的任務，從翻譯語言、緩和美軍與塔利班追隨者之間的談判、避免美軍車隊遭遇伏擊，到陪同前往執行最偏遠和危險的任務，麥奇堪稱美軍在當地的「救命稻草」。

然而，在美國撤離阿富汗的兵慌馬亂之中，這群曾為美國效犬馬之勞的阿富汗人，被捲土重來的塔利班盯上，性命堪慮；而他們曾盡心盡力服務的美國正焦頭爛額，優先撤離公民及綠卡持有者，對於阿富汗友人的撤離計畫以及簽證核發遲遲沒有下文。

被貼上親美標籤卻沒有明確救援計劃，麥奇帶著家人奔向機場，妻小卻遭遇槍擊腳部中彈，他對此感到絕望：「我一直在想，在我為美國人做了那麼多之後，在我努力工作、冒著生命危險之後，現在我的家人就是這個下場？他們把我們丟在這裡等死。」

麥奇一週更換4次住所躲避塔利班視線，美國政府無法給予他生的指望，他與美國軍人建立起的連結才是他的希望。曾與麥奇在多項任務中合作、現已退役的托瑞斯（Joseph Torres）上士，與約20名退役和現役軍人，找到軍方和國務院的聯繫人以及國會議員，試圖將麥奇一家人送上撤離的軍用飛機。

這群軍人表示，可以理解美國優先撤離公民，但憤怒於曾與美國人並肩作戰的阿富汗人未獲明確安排，而他們可能成為塔利班的打擊目標。托瑞斯表示，「真是令人非常憤怒。我為那些無法像麥奇一樣得到支持的人感到心碎。」

美國各地的軍人正在向拜登政府施壓，要求加強協助曾擔任美軍翻譯的阿富汗人撤離，並社群媒體上發起「幫助我們的翻譯」（Help Our Interpreters）之類的籌款活動。

紐時的報導中，在托瑞斯的奔走下，麥奇很幸運的在24日順利搭上撤離阿富汗的軍機，帶著妻小奔向新生活。然而在阿富汗還有眾多曾與美軍並肩作戰的「麥奇」，盼望著也有替他們奔走的托瑞斯，能等到登上軍機的那一刻。
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阿富汗難民
紐約時報

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