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【新一批莫德納將抵台】捷克贈我國之3萬劑疫苗 29日下午將運抵台灣

台灣與捷克的友好關係自數十年前就持續深化至今，也是第3個向台灣伸出援手捐贈疫苗的歐洲國家。

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/28 17:02
台灣與捷克往來持續深化多年，捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗今於8月29日送至台灣。(圖/中央社)

台灣與捷克往來持續深化多年，捷克捐贈的3萬劑莫德納疫苗今於8月29日送至台灣。(圖/中央社)

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）今年7月底捷克政府經內閣會議討論，決定捐贈3萬劑莫德納疫苗至台灣，這批疫苗預計由土耳其航空班機載運，於8月29日運抵台灣。

根據中央社，桃園國際機場人員表示，這批疫苗預計由土耳其航空TK24班機承運，從伊斯坦堡直飛桃園機場，預定明天下午5時55分抵達；確切抵達時間、疫苗數量將以實際情況及中央流行疫情指揮中心公布為準。

捷克是繼先前立陶宛捐贈2萬劑 AZ 疫苗、斯洛伐克捐贈萬劑 AZ 疫苗，第3個捐贈台灣疫苗的歐洲國家，若包含最早的日本、美國，則是第5個向台伸出援手的國家，台灣與捷克的關係因此更加深厚。

台灣與捷克的友好關係自數十年前就持續深化至今。去年疫情在全球逐漸蔓延擴散時，台捷雙方基於多年合作的深厚情誼，經協商後在4月1日共同簽署發布「台捷防疫合作聯合聲明」，不僅交流防疫經驗，也就防疫物資建置密切合作，台灣朝野也陸續捐贈捷克超過百萬片口罩及口罩機等防疫醫療物資。

今年4月28日，捷克參議院則首度通過決議，支持我國參與世界衛生大會（WHA），也感謝台灣真心協助捷克對抗疫情。過去捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）曾於去年8月訪台，並以於演說中以中文說出「我是台灣人」，彰顯民主國家互相友愛的情誼。

日後，台灣對於捷克決定捐贈3萬劑莫德納疫苗相當感激，在外交部的聲明中，就向捷克政府衛生、外交各相關部門、參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）、外委會費雪主席（Pavel Fischer）、布拉格賀吉普市長（Zdeněk Hřib）等人均表達由衷感謝。蔡總統7月底也透過臉書，用捷克語「Děkuji」說謝謝。
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