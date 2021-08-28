研究：新冠病毒主要由氣膠傳播 隔板效果有限？陳時中今重申應對措施

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁主導的國際合作團隊，27日發表跨國論文，指氣膠傳播才是新冠病毒主要途徑，餐廳隔板阻絕效果有限恐造成防疫漏... 中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁主導的國際合作團隊，27日發表跨國論文，指氣膠傳播才是新冠病毒主要途徑，餐廳隔板阻絕效果有限恐造成防疫漏洞。（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）新冠肺炎病毒的主要傳播途徑為氣溶膠傳播，因此專家指出餐廳隔板僅能阻絕飛沫，無法有效遏止氣膠傳播，對此，陳時中回應表示公共場所良好通風至關重要，研究則指出口罩密合度亦是重點。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁主導的國際合作團隊，27日發表跨國論文，指出新冠病毒的主要傳播途徑為氣膠傳播，也就是病毒微粒會在空氣中飄浮、停留，而後傳播。專家也因此擔心全台開放內用，餐廳裡的隔板恐無法有效阻隔病毒的氣膠傳播。

對此，在今（28日）的中央疫情記者會中，針對記者提問是否會因此改變防疫政策，陳時中回應，經過國內相關單位內部討論研究，認為此期刊論文沒有指出增加隔板與增加傳播風險的直接科學證據，僅提出新冠病毒對於環境的污染與傳播，因此公共場合一定要維持良好通風、消毒，做好環境控制。

中山大學論文則指出，過去常認為氣膠傳播只會發生在長程傳輸，卻忽略氣膠傳播在短距離傳播的威力更甚；目前全球各國採取的防疫規範，是根據接觸及飛沫傳播設計，無法有效遏止氣膠傳播，造成防疫一大破口。

不過氣膠傳播是呼吸道病毒主要傳播模式，並非新冠病毒的獨有特色，包括SARS-CoV-2、SARS-CoV、MERS-CoV、H1N1流感病毒等都是，因此為避免新冠肺炎病毒氣膠傳播感染，除了不群聚、加強空氣清潔消毒、越遠越好的社交距離以外，口罩的密合度更是關鍵。另改善室內通風、避免室內髒空氣重覆循環等，皆可有效降低室內病毒氣膠傳播。

（圖/中山大學氣膠科學研究中心網頁aerosol.nsysu.edu.tw）