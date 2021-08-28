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12-17歲打BNT無需意願登記 第七輪打AZ疫苗

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/28 14:29
中央流行疫情指揮中心宣佈今（28）日下午兩點開放BNT疫苗意願登記。（圖／取自輝瑞官網）  

中央流行疫情指揮中心宣佈今（28）日下午兩點開放BNT疫苗意願登記。（圖／取自輝瑞官網）  

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日表示，下午兩點開放18歲(含)以上民眾登記施打BNT疫苗意願，至於12歲至17歲(含)對象則以校園集中接種或持通知書定點施打，無需意願登記。

指揮中心指出，「COVID-19公費疫苗預約平臺」 ( https://1922.gov.tw/ ) 自8月28日起將BNT疫苗納入意願登記選項，並維持開放18歲(含)以上民眾登記，請有意願民眾把握機會進行登記。

12歲至17歲(含)對象，目前規劃採行流感疫苗接種模式，以校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式接種，暫不納入意願登記。另第七期將提供接種AZ疫苗，預約時間自8月29日上午10時至8月31日中午12時截止。

關於第七期疫苗施打預約，指揮中心說明，將提供於7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象［即1992年12月31日(含)以前出生］及滿18歲以上［即2003年9月3日(含)前出生］第九類對象進行接種；施打期間預計自9月3日至9月10日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

指揮中心提醒符合第七期AZ疫苗預約資格對象如欲增加選擇BNT疫苗，須於8月31日下午4時後始可加選。另已符合AZ疫苗第二劑接種間隔之民眾，將另行開放接種。

指揮中心也重申，請民眾於「COVID-19公費疫苗預約平臺」開放意願登記時，先進行意願登記，後續符合預約資格者才可進行下一步預約接種。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，提供符合預約資格者進行預約接種，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。
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