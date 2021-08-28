Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【本土持續+0】台灣8/28第三度本土零確診！另新增6境外移入 0死

8/28新增6例境外移入COVID-19病例，分別自法國、美國、越南、巴基斯坦、柬埔寨及其他國家入境

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/28 14:16
（圖/中央流行疫情指揮中心記者會截圖）

（圖/中央流行疫情指揮中心記者會截圖）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(28)日公布國內新增6例境外移入COVID-19病例，無本土新增病例，然而指揮官陳時中於記者會中表示，今早有一名來自新北市的通報確診，不過尚未列入案號。另確診個案中無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增6例境外移入個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自法國(案16065)、美國(案16066)、其他(案16067)、越南(案16068)、巴基斯坦(案16069)、柬埔寨(案16070)入境，入境日介於今(2021)年8月7日至8月27日；詳如新聞稿附件。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月26日累計公布14,748位確診個案中，已有13,674人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.7%。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,618,184例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,600,433例排除)，其中15,960例確診，分別為1,398例境外移入，14,509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。 2020年起累計833例COVID-19死亡病例，其中825例本土，個案居住縣市分布為新北市410例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
中央流行疫情指揮中心
指揮中心
清零
本土確診
新冠肺炎
武漢肺炎
零確診
新增確診

相關新聞

恭喜台灣8/27再迎「本土加零」！另增 7例境外移入 1例死亡
恭喜台灣8/27再迎「本土加零」！另增 7例境外移入 1例死亡
2021/08/27 14:22
莫德納疫苗疑遭汙染？ 日本官員：內含金屬微粒
莫德納疫苗疑遭汙染？ 日本官員：內含金屬微粒
2021/08/27 10:47
打高端猝死男子「重120公斤」?! 家屬控體重「被增加」30公斤•台灣指揮中心致歉
打高端猝死男子「重120公斤」?! 家屬控體重「被增加」30公斤•台灣指揮中心致歉
2021/08/27 09:15
AZ、莫德納疫苗明後天抵達台灣？指揮中心：27日說明
AZ、莫德納疫苗明後天抵達台灣？指揮中心：27日說明
2021/08/26 20:18
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
2021/08/26 17:02

更新時間 : 2021-08-28 14:36 GMT+08:00

最受歡迎

【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
【最新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北5人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北5人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
【人紅是非多】遭質疑「御用護理師」　台大溫慧敏：做對的事•不需多解釋
【人紅是非多】遭質疑「御用護理師」　台大溫慧敏：做對的事•不需多解釋
台北市防疫再鬆綁　8/26開放公園體健設施　9/1開放打籃球、排球和圖書館自修室
台北市防疫再鬆綁　8/26開放公園體健設施　9/1開放打籃球、排球和圖書館自修室
台灣農遊券888元來囉！第一階段抽88萬名幸運兒　消費滿千再抽58萬份
台灣農遊券888元來囉！第一階段抽88萬名幸運兒　消費滿千再抽58萬份