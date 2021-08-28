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地中海「熱帶化」 外來魚種入侵致生態危機

科學家正在思考如何有效利用這些入侵種，但目前成效不彰。

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/28 13:55
熱帶魚示意圖。

熱帶魚示意圖。

（台灣英文新聞／ 李昱德 綜合外電報導）衛報報導，1869年，蘇伊士運河正式開通，想從亞洲前往歐洲的船隻再也不用繞過好望角，因此縮短了從亞洲到歐洲的距離，然而，當時沒有想到的是，這是亞洲海洋生物種入侵地中海的開端，而全球氣候變遷，正加劇這樣的危機。

從過去以來，地中海都是氣候溫和的地方，非常適合物種生存，只是隨著全球均溫升高帶動海水升溫，地中海正在逐漸的「熱帶化」，義大利、希臘的漁夫在捕魚時開始發現，有一些以往只能少量捕捉到的魚類，正在大量的出現，而相反的，原本的魚開始變得難捕到。

舉例來說，發源於印度洋、太平洋的截尾藍子魚從蘇伊士運河進入地中海後，大部分時間都待在地中海東側，不過在1964年後開始在希臘海域現蹤後，在大量海藻的吸引下，現已逐漸往地中海西側移動，最遠已經抵達法國的海域。

事實上，包含截尾藍子魚在內，已有超過70種本應棲息在熱帶地區的熱帶魚種開始在地中海繁殖，這包括了有毒的獅子魚與兔頭魨、常見於台灣海域的棘煙管魚等，地中海高等教育機構(Mediterranean Institute for Advanced Studies)的海洋生態學家Fiona Tomas Nash指出，這樣的狀況同時也發生在澳洲、日本、南非等地。

儘管在地的潛水觀光業可能會對熱帶魚進駐感到興奮，海洋學家擔心，外來魚種的入侵，可能會對地方生態帶來難以修補的浩劫，很多生物就連在原本棲息地的生活型態都沒有被研究透徹，遑論成為入侵種後的習性，現階段科學家正在思考如何有效利用這些入侵種，像是作為養殖魚類的飼料等，不過真正的實用性仍難以達成。

Nash說，地中海地區正在急速熱帶化，雖然建立海洋保護區會有幫助，但是自然本身並不會去遵守人類劃定的區域範圍，即使人類行事方式能現在改變，這樣的狀況仍將持續下去。
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熱帶化
海洋生態
海洋保護
物種入侵

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