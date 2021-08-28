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陳樹菊捐1500萬助急難產婦 李安跨海感謝善舉

台東縣政府將用善款成立「陳籃阿笋女士生產暨急難慰助基金」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/08/28 13:50
台東愛心菜販陳樹菊（左）28日捐贈1500萬元保單給台東縣政府成立「生產暨急難救助金 」，台東縣長饒慶鈴（右）代表接受捐贈 。&...

台東愛心菜販陳樹菊（左）28日捐贈1500萬元保單給台東縣政府成立「生產暨急難救助金 」，台東縣長饒慶鈴（右）代表接受捐贈 。&... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台灣「愛心菜販」陳樹菊遺憾幼時家貧母親難產亡故，今（28）於母親59年忌日捐出1500萬保單成立「陳籃阿笋女士生產暨急難慰助基金」，助弱勢產婦不讓憾事再發生，導演李安聽聞特地預錄影片感謝陳樹菊的善心義舉。

自由時報報導，陳樹菊女士捐贈價值1500萬的壽險保單給台東縣政府，用來幫助弱勢家庭孕婦及嬰幼童。台東縣長饒慶鈴今日代表接受捐贈，並表示將善加利用款項成立生產暨急難慰助基金。

今年71歲的陳樹菊表示，59年前家貧家中有兩人因沒錢看醫生而去世，母親就是在她13歲那年因難產付不出醫藥費而死。她感嘆「當年如果有人出手，我們6個兄弟姐妹不會那麼小就沒媽媽！」因此她發願要幫助窮人，如今選在母親忌日完成畢生心願。

陳樹菊感謝台東人向他買菜，幫助她完成想做的事，如今也是回饋台東人民，「我兩手空空來，也將兩手空空去。」

陳樹菊也特別提起素面未謀的「大恩人」李安，李安曾資助陳樹菊賣菜，也引介陳樹菊入列《時代》雜誌全球年度百大影響力人物「英雄」類別、富比士雜誌2010年亞洲慈善英雄。

李安則在台東縣府的安排下，預錄影像祝賀：「陳樹菊阿姨您好，我是李安，我們從來沒有見過面，但我常常在報紙上面看到您的一行善舉，謝謝您為我們帶來正面的能量，給我們很好的鼓勵，尤其是在這份亂的世界裡面，謝謝您，希望您這次的活動，能夠幫助更多的人，一切順利，祝福您」。
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