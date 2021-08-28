恐攻惹毛拜登 美軍無人機擊斃ISIS-K策劃者

美軍28日出動無人機擊斃喀布爾機場恐攻策劃者（圖／路透社） 美軍28日出動無人機擊斃喀布爾機場恐攻策劃者（圖／路透社）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾機場及周邊酒店26日驚傳恐怖攻擊，造成13名美軍及至少170名阿富汗平民喪生，美國總統拜登震怒要對方付出代價。今（28）日傳出美國在48小時內出動無人機將恐攻策劃者炸死，完成報復行動。

BBC報導、CNBC報導，美國中央司令部發言人比爾厄本（Bill Urban）證實，美國軍方今日在阿富汗東部的楠格哈爾省（Nangarhar Province），對一名策劃喀布爾機場恐怖攻擊的「呼羅珊伊斯蘭國」」（ISIS-K）成員，進行了超視距反恐攻擊，初步跡象表明我們殺死了目標，而且沒有平民傷亡。

一名匿名的國防部官員表示，拜登授權了本次無人機空襲，由國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）下令進行任務。

兩名了解本次任務細節的國防部官員告訴CNBC，本次任務由一架MQ-9收割者偵察機執行，所配備的彈藥以精確度及盡量減少任何平民死亡為考量而選擇。狙殺當時，美軍報復目標正與一名同伙驅車行經偏僻之地。

26日喀布爾機場及巴倫酒店自殺攻擊事件發生後，拜登震怒在白宮發表演說，矢言要策劃者付出代價，他說到做到，27日五角大廈就已為報復行動做好準備，事件發生不到48小時內已完成報復行動。