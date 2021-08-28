週末全台高溫炎熱 近日無颱風生成跡象

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）本週末台灣全台高溫炎熱，惟東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，今（28）日雙北地區、花東地區以及高雄屏東氣溫可達36°以上，謹防高溫中暑。

根據中央氣象局資料顯示，今、明（28、29日）兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。大台北地區及基隆北海岸沿海空曠地區易有較強陣風須小心注意。

氣象局今日發布高溫特報，天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣、臺東縣縱谷，臺北市、新北市，高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號氣溫達36°C以上，請避免戶外活動、高溫環境，注意防曬補充水分。

週末全台高溫，周六北部氣溫在25至35度之間，中部24至35度，南部25至35度，東部25至35度；周日北部氣溫在25至35度之間，中部25至35度，南部25至34度，東部26至32度。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，本週末到下週三，各地晴朗炎熱，溫約在攝氏36、37度左右，中午前後紫外線為過量致危險級，需注意防曬，小心中暑。

關於降雨，吳德榮指出，午後對流受到沉降作用的壓制，今、明兩天竹苗以南山區可能有小範圍零星短暫陣雨，8月30日至9月1日，竹苗以南山區及少部分鄰近平地也可能有局部短暫陣雨，影響皆不大。9月2日、9月3日太平洋高壓略減弱，水氣增多，午後對流增強、範圍擴大。

吳德榮還表示，根據各國模式模擬，一週內「西北太平洋」尚無熱帶擾動發展成颱風的跡象。