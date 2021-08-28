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時隔兩年美國雙艦現蹤台海 台灣國防部：全程掌握

此為美國總統拜登上台後美國海軍和海岸防衛隊艦艇首次同時通過台海。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/28 09:41
美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「紀德號（USS Kidd DDG-100）」（後）與美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦「穆洛號（USCGC Mu...

美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「紀德號（USS Kidd DDG-100）」（後）與美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦「穆洛號（USCGC Mu...

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）美國第七艦隊27日宣布，伯克級飛彈驅逐艦「紀德號」與美國海岸防衛隊傳奇級國安巡防艦「穆洛號」例行通過台灣海峽，此為美國總統拜登上台後美國海軍和海岸防衛隊艦艇首次同時通過台海。

美國海軍第七艦隊於官網宣布，「紀德號（USS Kidd DDG-100）」與「穆洛號（USCGC Munro WMSL-755）」依照國際法，例行通過台灣海峽。

第七艦隊指出：「雙艦合法通過台灣海峽，體現了美國對自由開放印太地區的承諾，並表明美國軍隊在國際法允許的任何地方飛行、航行和行動。」

這是拜登（Joe Biden）今年1月掌權以來美國軍艦第八度通過台灣海峽，更是首度由美國海軍和海岸防衛隊艦艇同時通過台海。

據資料顯示，上一次美國海軍和海岸防衛隊艦艇同時通過台海是2019年3月24日，由美國海軍的伯克級飛彈驅逐艦「柯蒂斯魏柏號（USS Curtis Wilbur DDG-54）」與美國海岸防衛隊「伯索夫號（USCGC Bertholf WMSL-750）」執行例行任務。

台灣國防部也於今晨證實，美驅逐艦乙艘，航經臺灣海峽由南向北行駛；另美海巡艦乙艘航經臺灣海峽由北向南行駛。通過臺灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

中央社報導，拜登上任後，美艦已經8度通過台灣海峽，前面7次皆由伯克級神盾驅逐艦執行任務，分別是「柯蒂斯魏柏號」曾於2月24日、5月18日及6月22日3度通過台海，另外4次分別由「麥肯號」於2月4日、4月7日，以及「芬恩號」於3月10日執勤，「班福特號」則在7月28日通過台海。

至於中國方面，據國防部即時軍事動態顯示，27日上午有2架次直-8 直升機及1架次運-8 反潛機侵擾我國西南空域。

時隔兩年美國雙艦現蹤台海 台灣國防部：全程掌握美國第七艦隊伯克級飛彈驅逐艦「紀德號（USS Kidd DDG-100）」27日通過台灣海峽。（圖／美國第七艦隊官網）
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