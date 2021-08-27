Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

中國企業若擁敏感數據恐被下「禁足令」？傳中國新規將阻海外上市

傳在中國即將頒布的新規中，數據敏感程度較低的公司仍可能受批准在境外上市，不過大型科技企業恐遭受阻攔。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/27 20:42
北京傳將祭出新規擴大對中國大型科技公司的管控。（圖/路透社）

北京傳將祭出新規擴大對中國大型科技公司的管控。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國傳將祭出新規定，禁止擁有敏感數據之中國企業於海外上市，特別是美國，這項史無前例的嚴格法規恐怕將重挫中國科技企業在國際間的發展。

根據「華爾街日報」，特別是中國的網路科技相關企業，未來可能因中國即將頒布的新法規而被「禁足」。報導指出，消息來自中國證券監督管理委員會（CSRC），該部會官員近幾週告訴部分企業和國際投資人，新規將禁止擁有大量用戶數據的網路企業在海外上市。

根據新規，中國將設立新機制，要求擬赴海外上市的企業提出申請，並須獲得將在未來數月成立的跨部門委員會批准。此外，消息人士稱，證監會官員表示，數據敏感程度較低的公司，例如製藥公司等，仍可能獲得中國監管機構批准在境外上市。

根據中央社，由於這項新規可能有利於北京擴大對中國大型科技公司的管控，因此這些企業為規避外來投資限制，紛紛建構出複雜的公司架構。如科技巨頭阿里巴巴（Alibaba Group Holding Ltd）、滴滴打車（Didi Global Inc）和騰訊控股（Tencent Holdings Ltd）等，皆使用「可變權益實體」（variable interest entity ，VIE）的結構出境掛牌，吸引外國資本。

對此，中國證券監督管理委員尚未回應任何外媒相關報導。
北京
中國
科技企業
數據監控
科技公司
網路監控

相關新聞

台灣8/26增2例本土及6例境外移入新冠肺炎　另增2死
台灣8/26增2例本土及6例境外移入新冠肺炎　另增2死
2021/08/26 14:16
立陶宛慘遭中國報復 台灣外交部：全力聲援、歡迎訪台
立陶宛慘遭中國報復 台灣外交部：全力聲援、歡迎訪台
2021/08/24 18:12
無懼中國制裁報復 美參議員盛讚立陶宛友台義舉
無懼中國制裁報復 美參議員盛讚立陶宛友台義舉
2021/08/24 10:33
不滿立陶宛與台灣交好 中國再祭農產品制裁
不滿立陶宛與台灣交好 中國再祭農產品制裁
2021/08/23 19:01
美國退出阿富汗 中國憂喜參半
美國退出阿富汗 中國憂喜參半
2021/08/22 14:15

更新時間 : 2021-08-27 20:56 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北5人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北5人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
【更新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
【更新】BNT疫苗確定要來台灣　指揮中心宣布: 8/28下午2時起開放意願登記
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放