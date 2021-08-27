中國企業若擁敏感數據恐被下「禁足令」？傳中國新規將阻海外上市

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）中國傳將祭出新規定，禁止擁有敏感數據之中國企業於海外上市，特別是美國，這項史無前例的嚴格法規恐怕將重挫中國科技企業在國際間的發展。

根據「華爾街日報」，特別是中國的網路科技相關企業，未來可能因中國即將頒布的新法規而被「禁足」。報導指出，消息來自中國證券監督管理委員會（CSRC），該部會官員近幾週告訴部分企業和國際投資人，新規將禁止擁有大量用戶數據的網路企業在海外上市。

根據新規，中國將設立新機制，要求擬赴海外上市的企業提出申請，並須獲得將在未來數月成立的跨部門委員會批准。此外，消息人士稱，證監會官員表示，數據敏感程度較低的公司，例如製藥公司等，仍可能獲得中國監管機構批准在境外上市。

根據中央社，由於這項新規可能有利於北京擴大對中國大型科技公司的管控，因此這些企業為規避外來投資限制，紛紛建構出複雜的公司架構。如科技巨頭阿里巴巴（Alibaba Group Holding Ltd）、滴滴打車（Didi Global Inc）和騰訊控股（Tencent Holdings Ltd）等，皆使用「可變權益實體」（variable interest entity ，VIE）的結構出境掛牌，吸引外國資本。

對此，中國證券監督管理委員尚未回應任何外媒相關報導。