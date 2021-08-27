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美國在台協會新處長孫曉雅拜會台灣政要 討論台美重要議題

AIT新處長孫曉雅這週繼續拜會台灣重要官員，除討論重要議題外，也重申深化美台夥伴關係的承諾、強調雙邊共享的民主及經濟價值，及美國對台灣恆久的承諾。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/27 19:11
美國在台協會台北辦事處新任處長孫曉雅。（中央社檔案照片）

美國在台協會台北辦事處新任處長孫曉雅。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國在台協會（AIT）新上任之處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）已於本週拜會台灣政要，並就美國與台灣之間重要且廣泛的議題進行討論，如經濟、國發、半導體供應鏈等。

根據美國在台協會，AIT 新上任的孫曉雅處長於8/23 至 8/27與台灣各領域政要會面，如鄧振中、王美花、邱國正、沈榮津等官員，一同討論美台共享的民主和經濟價值。

8月23日（週一）孫曉雅處長已與鄧振中政委會面，討論美台經濟商業關係，以及經濟繁榮夥伴對話。當天稍後，孫處長拜會經濟部長王美花，雙方針對透過經濟繁榮夥伴對話所達成的進展、美台供應鏈合作、能源安全、女性創業學院等議題交換意見。

8月24日，孫處長拜會國發會主委龔明鑫，討論台灣的新發展政策與策略、半導體供應鏈安全、美台數位經濟論壇，以及產業合作。

8月25日，孫處長拜會國防部長邱國正，討論雙方關切的議題。同一天稍晚，孫處長拜會行政院副院長沈榮津，會中，孫處長感謝沈副院長率領口罩產能增加，使得台灣能夠捐贈口罩給美國等許多國家。

8月27日，孫處長與教育部長潘文忠會面，雙方討論美台教育倡議、台灣傅爾布萊特計畫，以及台灣在教育事務的優先議題。孫處長本周的拜會行程也在這場會議之後畫下句點。

美國在台協會指出，孫處長在此次會面中不斷重申她對推動並深化美台夥伴關係的承諾，並強調美台共享的民主和經濟價值，以及美國對台灣恆久的承諾。
孫曉雅
美國在台協會
AIT
台美關係
台美友好

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