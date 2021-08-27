【嚴管邊境】防堵Delta破口　台灣民航局: 機組員8/28起返國「不可」 回家居檢

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）為防範Delta變種病毒入侵，民航局今天(27日) 表示，從28日起，長程航班曾入境第三地需要居家檢疫的機組員返國後，從現行的可在自宅居家檢疫，改為只能到防疫旅館或公司宿舍居檢。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今(8/27) 下午在疫情記者會中公布，過去一週共新增16例境外移入個案(上圖與下圖) ，經病毒基因定序，全數感染最早在印度發現的Delta變異株，個案分別來自多個不同國家，顯見邊境仍須嚴管。

由於源自印度的Delta變種病毒穿透力強、傳染力高，為防止機組員成為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）破口，交通部民航局規定，機組員檢疫分為短程航班及長程航班，以及是否接種1劑、2劑疫苗，採取不同強度的防疫措施，報請中央流行疫情指揮中心同意。

在短程航班方面，機組員若沒有打過疫苗或僅打過第1劑疫苗，需要14天「自主健康管理」及每天PCR採檢；完整接種2劑疫苗者，則採防疫程度相對寬鬆的「自我健康監測」以及每天PCR採檢。

長程航班分為3種情況，尚未接種疫苗或第1劑未滿14天者，需要7天「居家檢疫」加7天加強自主健康管理；曾接種第1劑疫苗未滿14天者，則需5天「居家檢疫」加9天加強自主健康管理；完整接種第2劑疫苗者，入境日或隔天進行PCR檢測陰性後，7天加強自主健康管理。

其中需要「居家檢疫」者，原本規定可在自宅、入住防疫旅館或公司安排的防疫宿舍。

但根據中央社報導，民航局今天證實，從28日開始，長程航班入境第三地的機組員返國後，原可於合規的自宅居檢者，都改為均於防疫旅宿或公司防疫宿舍接受居家檢疫。

國內與國際間已出現多起打完2劑疫苗仍確診的突破性感染案例，民航局這次限縮宿居檢場所，是為了降低機組員與家人接觸的感染風險。

機師工會理事長李信燕表示，目前指揮中心規定機組員需要檢疫者，必須在公司防疫宿舍或是防疫旅館進行檢疫，不可在自宅居家檢疫。

李信燕說，對於已施打兩劑疫苗且有陽性抗體，長班返台機組員，目前繼續維持返台PCR+7天加強自主健康管理。

針對派飛長程航班機組員須隔離5天新制，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會中證實，民航局考量國際間Delta變異株已成主流，向指揮中心報准同意，希望原可在家檢疫的機組人員，比照一般入境者，入境檢疫統一入住防疫旅館。

羅一鈞進一步說明，原本考慮未接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗、只接種1劑疫苗或接種2劑卻未滿2週者可切結在家中居家檢疫，但考慮國際疫情風險提高，民航局也和兩家國籍航空公司達成協議，機組員改至防疫旅館或公司宿舍進行居家檢疫。

羅一鈞稍早在記者會指出，新制可避免在國外染疫的機組員入境後，在家檢疫時形成家戶群聚風險，預計每天約有100名機組員受影響。至於打過2劑COVID-19疫苗且滿14天者是否仍須居家檢疫，目前內部還在討論中，還未拍板定案。

台灣首見混打疫苗

仍「 突破性感染 」 個案

據統計，7月2日到8月27日共有214例境外移入個案，近1成、約23例為完整接種2劑疫苗且間隔14天後仍染疫的「突破性感染」，包括國內首例AZ混打莫德納疫苗的個案。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今下午在疫情記者會中公布，過去一週共新增16例境外移入個案，經病毒基因定序全數感染最早在印度發現的Delta變異株，個案分別來自多個不同國家，Ct值介於9 到29之間，顯示個案病毒量有高有低。

羅一鈞指出，目前國內Delta變異株個案共有83例，其中13例是和今年6月屏東Delta群聚案相關的本土病例，其餘70例則是境外移入病例。

羅一鈞說，境外移入個案中又有8例是突破性感染，也就是接種兩劑疫苗14天後才發病或確診的個案，接種疫苗廠牌包括莫德納和BNT各3例、嬌生及AZ各1例，由此可見境外移入Delta壓力大，邊境必須嚴管。

他表示，指揮中心除了針對境外移入個案進行基因定序，也持續對本土病例進行基因定序，7月共定序153 例、8月定序51例，結果都是最早在英國發現的Alpha變異株，目前還沒偵測到屏東以外有Delta變異株個案出現，顯示本土和境外流行的是不同病毒株。

羅一鈞指出，7月2日到8月27日期間確診的214例境外移入個案中，有近1成、23例符合「突破性感染」定義，接種的疫苗廠牌包括8例BNT疫苗、7例AZ疫苗，嬌生及莫德納疫苗各3例、1例國藥疫苗、1例AZ混打莫德納疫苗。

羅一鈞說，這23例個案包括今天新增的3例境外移入突破性感染個案，其中2例接種AZ疫苗，另有1例是混打AZ及莫德納疫苗，也是國內混打疫苗後突破性感染首例。