臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為5.31% 上市股票總市值達52.79兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年8月27日發行量加權股價指數收盤為17,209.93點，較上週(110年8月20日)的16,341.94點上漲867.99點，漲幅約為5.31%，台灣50指數收盤為13,659.44點，較上週的12,855.21點上漲804.23點，漲幅約為6.26%，寶島股價指數收盤為19,608.10點，較上週的18,623.19點上漲984.91點，漲幅約為5.29%。產業別指數方面，漲幅以玻璃陶瓷類指數上漲10.09%為最大，跌幅以通信網路類指數下跌1.87%為最大，未含金融類指數上漲763.92點，漲幅約為5.35%，未含電子類指數上漲911.42點，漲幅約為4.88%，未含金融電子類指數上漲784.85點，漲幅約為4.86%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆8,445.34億元，全體上市股票成交金額為1兆7,950.25億元，股票成交量週轉率為3.23%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類6,043.47億元，占全體上市股票交易金額33.67%

第二名，半導體類5,978.94億元，占全體上市股票交易金額33.31%

第三名，電子零組件類1,228.76億元，占全體上市股票交易金額6.85%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類16.88%

第二名，光電類8.52%

第三名，半導體類6.57%

累計今年年初開盤迄今共158個交易日，集中市場總成交金額為68兆5,262.17億元，市場日平均成交金額為4,337.10億元，股票成交量週轉率為152.27%，股票日平均成交量週轉率為0.96%。

2021年8月27日全體上市公司市場總值為新台幣52兆7,903.52億元，較上週(2021年8月20日)市值50兆1,386.08億元增加2兆6,517.44億元，增幅約為5.29﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)