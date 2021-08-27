新北健康三寶甘藷 夏日午茶健康新選擇

夏日午後來頓悠閒的下午茶是許多人假日的必備行程， 配上手機悠閒追劇可說是夏季一大享受，但零食、 蛋糕的高熱量也是讓大家避之唯恐不及的健康殺手， 在這裡向市民朋友們下午茶新選擇－新北健康甘藷， 讓各位吃下午茶也可以輕鬆健康無負擔。

甘藷不僅含有豐富膳食纖維、胡蘿蔔素、 維生素及鈣質等各種營養素，更是時下最夯低GI(升糖指數)食物 ，是名符其實的養生聖品。每年8至9月為新北甘藷產季， 此時出產的甘藷碩大肥美，帶有濃郁甘藷香氣，甜度也達到巔峰， 是品質最好的時候，用來製作料理再適合不過， 以下向各位介紹冰烤甘藷以及甘藷牛奶冰砂等2道簡易甘藷料理， 讓大家在家就能輕鬆享用健康下午茶。 想必各位都想烤出鬆軟綿密的烤甘藷，其實只要放入烤箱前， 先將甘藷在冷凍庫冰鎮45分鐘，讓甘藷內部水分結冰膨脹， 破壞纖維並擠出空氣，不僅可以縮短烘烤時間， 還可以軟化甘藷肉質，之後包上錫箔紙烤至熟透，並用餘溫再悶10 分鐘，鬆綿香軟又富含蜜汁的烤甘藷就完成囉！ 可以選擇趁熱吃或放入冰箱，享受如冰淇淋般的冰烤甘藷， 兩種各有不同風味。只要將製作完成的冰烤甘藷搗成泥， 加入牛奶及冰塊打碎，上面再放上少許甘藷泥點綴， 清爽的甘藷牛奶冰砂就完成了。炎炎夏日午後， 來份冰冰涼涼的冰烤甘藷，搭配沁人心脾的甘藷牛奶冰砂， 下午茶也可以低脂高蛋白健康無負擔！

看到這裡想購買新北健康甘藷的朋友們， 現在不用專程到產地北海岸購買，只要至農業局「美味農業得來速」 網站及金山地區農會、三芝區農會網站訂購宅配， 滿額即享免運費服務，新北市各農會超市也皆有販售。 若沒有時間準備烤甘藷的朋友不必擔心， 農會也有販售袋裝冰烤甘藷，只要動一動手指， 下午茶就直接送到你家囉！

農業局長李玟表示，農業局不僅協助農漁產品銷售， 也關心市民朋友健康，除了建立新北小農鮮舖有機專櫃， 專售新北小農有機蔬菜，也結合新北特色物產甘藷、綠竹筍、 山藥成立「新北健康三寶」品牌，積極推廣吃在地、時當季理念， 希望市民朋友都能吃的安心、吃得健康。

購買資訊:

美味農業得來速：https://gogofood.tw/

金山地區農會超市：https://www.kingsan. com.tw/index.php?cPath=17

三芝區農會超市：https://www.3g.org.tw/ index.php?cPath=4

照片由新北市政府農業局提供

照片由新北市政府農業局提供