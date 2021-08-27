府中15「超越顛峰」線上主題影展 熱血首推極限運動紀錄片《極限巔峰》、《出發》

紀錄片《甲子園：夢想競技場》透過甲子園100週年賽事記錄，忠實呈現甲子園的感動與震撼。(照片由新北市文化局提供) 紀錄片《甲子園：夢想競技場》透過甲子園100週年賽事記錄，忠實呈現甲子園的感動與震撼。(照片由新北市文化局提供)

10月全國運動會延續東奧熱情即將於新北市登場。 府中15特別於9、10月規劃「超越顛峰」線上主題影展， 精選體育競技、運動電影《極限巔峰》、《出發》等片， 邀請民眾一同見證，淚水裡的辛酸與汗水中的榮耀， 透過影像跟著運動員挑戰極限、超越顛峰。

極限運動挑戰者是勇者的代名詞，更是奮鬥、堅持、毅力、夢想、 與榮耀的象徵。紀錄片《極限巔峰》以震撼人心的廣闊視野， 引領觀眾跟隨極限運動員，穿梭在世界險峻危谷， 飛越幻化山林之巔。紀錄臺灣極地超馬好手陳彥博故事的《出發》， 隨著他的參賽足跡，鏡頭橫跨北冰洋至南極洲， 完整見證他歷經冰原險境的10年奔跑歷程， 挑戰自我極限和人生夢想的總冠軍之路。

做為國民運動代表的棒球，是國人最喜愛的運動項目之一。本期府中 15影展邀請影迷從日本「甲子園」出發， 一窺日本高校棒球員如何用淚水汗水前進棒球神聖殿堂。其中， 日本資深名導市川崑拍攝的紀錄片《青春：第50屆日本全國高中棒 球錦標賽》，回顧甲子園的歷史背景和當年48校強隊的訓練及比賽 實況，展現野球少年尋求冠軍榮耀的逐夢身影；另一部紀錄片《 甲子園：夢想競技場》則是透過甲子園100週年賽事記錄， 忠實呈現甲子園的感動與震撼；而韓片《青春全壘打》 則以亞洲首位女子棒球選手為題材， 細膩刻劃主角如何突破性別限制的阻礙，勇敢逐夢的野球精神。

府中15「焦點導演」特別策劃黃嘉俊、黃明川導演單元， 除推出導演歷年代表作外，兩位導演的新片《男人與他的海》及《 波濤最深處》，將於本次影展全國線上首映，活動期間分別於9月1 1日及9月25日進行線上專題講座，歡迎影迷鎖定府中15臉書粉 絲專頁。票券已於OPENTIX線上啟售，即日起至9月6日更可 享早鳥套票優惠價，此外，凡觀賞電影並填寫線上問卷， 就有機會獲得小禮品！抽獎詳情與各場次資訊請洽府中15官方網站 https://web.fuzhong15.ntpc. gov.tw/films/ ，及臉書粉絲專頁。

《極限巔峰》引領觀眾跟隨極限運動員，穿梭在世界險峻危谷，飛越幻化山林之巔。(照片由新北市文化局提供)

日本資深名導市川崑拍攝的紀錄片《青春：第50屆日本全國高中棒球錦標賽》，回顧甲子園的歷史背景和當年48校強隊的訓練及比賽實況。(照片由新北市文化局提供)

紀錄臺灣極地超馬好手陳彥博故事的《出發》，鏡頭橫跨北冰洋至南極洲，完整見證他歷經冰原險境的10年奔跑歷程。(照片由新北市文化局提供)

韓片《青春全壘打》則以亞洲首位女子棒球選手為題材，細膩刻劃主角如何突破性別限制的阻礙，勇敢逐夢的野球精神。(照片由新北市文化局提供)