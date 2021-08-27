Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

府中15「超越顛峰」線上主題影展 熱血首推極限運動紀錄片《極限巔峰》、《出發》

By 台灣英文新聞
2021/08/27 17:25
紀錄片《甲子園：夢想競技場》透過甲子園100週年賽事記錄，忠實呈現甲子園的感動與震撼。(照片由新北市文化局提供)

紀錄片《甲子園：夢想競技場》透過甲子園100週年賽事記錄，忠實呈現甲子園的感動與震撼。(照片由新北市文化局提供)

10月全國運動會延續東奧熱情即將於新北市登場。府中15特別於9、10月規劃「超越顛峰」線上主題影展，精選體育競技、運動電影《極限巔峰》、《出發》等片，邀請民眾一同見證，淚水裡的辛酸與汗水中的榮耀，透過影像跟著運動員挑戰極限、超越顛峰。

　　極限運動挑戰者是勇者的代名詞，更是奮鬥、堅持、毅力、夢想、與榮耀的象徵。紀錄片《極限巔峰》以震撼人心的廣闊視野，引領觀眾跟隨極限運動員，穿梭在世界險峻危谷，飛越幻化山林之巔。紀錄臺灣極地超馬好手陳彥博故事的《出發》，隨著他的參賽足跡，鏡頭橫跨北冰洋至南極洲，完整見證他歷經冰原險境的10年奔跑歷程，挑戰自我極限和人生夢想的總冠軍之路。

　　做為國民運動代表的棒球，是國人最喜愛的運動項目之一。本期府中15影展邀請影迷從日本「甲子園」出發，一窺日本高校棒球員如何用淚水汗水前進棒球神聖殿堂。其中，日本資深名導市川崑拍攝的紀錄片《青春：第50屆日本全國高中棒球錦標賽》，回顧甲子園的歷史背景和當年48校強隊的訓練及比賽實況，展現野球少年尋求冠軍榮耀的逐夢身影；另一部紀錄片《甲子園：夢想競技場》則是透過甲子園100週年賽事記錄，忠實呈現甲子園的感動與震撼；而韓片《青春全壘打》則以亞洲首位女子棒球選手為題材，細膩刻劃主角如何突破性別限制的阻礙，勇敢逐夢的野球精神。

　　府中15「焦點導演」特別策劃黃嘉俊、黃明川導演單元，除推出導演歷年代表作外，兩位導演的新片《男人與他的海》及《波濤最深處》，將於本次影展全國線上首映，活動期間分別於9月11日及9月25日進行線上專題講座，歡迎影迷鎖定府中15臉書粉絲專頁。票券已於OPENTIX線上啟售，即日起至9月6日更可享早鳥套票優惠價，此外，凡觀賞電影並填寫線上問卷，就有機會獲得小禮品！抽獎詳情與各場次資訊請洽府中15官方網站https://web.fuzhong15.ntpc.gov.tw/films/ ，及臉書粉絲專頁。

府中15「超越顛峰」線上主題影展 熱血首推極限運動紀錄片《極限巔峰》、《出發》

《極限巔峰》引領觀眾跟隨極限運動員，穿梭在世界險峻危谷，飛越幻化山林之巔。(照片由新北市文化局提供)

府中15「超越顛峰」線上主題影展 熱血首推極限運動紀錄片《極限巔峰》、《出發》

日本資深名導市川崑拍攝的紀錄片《青春：第50屆日本全國高中棒球錦標賽》，回顧甲子園的歷史背景和當年48校強隊的訓練及比賽實況。(照片由新北市文化局提供)

府中15「超越顛峰」線上主題影展 熱血首推極限運動紀錄片《極限巔峰》、《出發》

紀錄臺灣極地超馬好手陳彥博故事的《出發》，鏡頭橫跨北冰洋至南極洲，完整見證他歷經冰原險境的10年奔跑歷程。(照片由新北市文化局提供)

府中15「超越顛峰」線上主題影展 熱血首推極限運動紀錄片《極限巔峰》、《出發》

韓片《青春全壘打》則以亞洲首位女子棒球選手為題材，細膩刻劃主角如何突破性別限制的阻礙，勇敢逐夢的野球精神。(照片由新北市文化局提供)

更新時間 : 2021-08-27 18:08 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北5人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北5人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者