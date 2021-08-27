新北技職三解方 全國首創疫起「技能Get」精進專班 實作力UP!

自5月中旬受到疫情影響，學生技職實作課程怎麼辦？ 新北技職教育有三大解方。首先， 啟動停課不停學技職多元學習管道。第二， 將技職實作學習箱送到府。第三，率全國之先訂定「 因應疫情辦理技能實作訓練活動指引」，並首創「技能Get」 實作能力精進專班，目前已補助學校260萬開設315班，給予專 業群科學生滿滿支持與協助，讓學生在符合防疫規範下返校練習技能 ，並期待他們在開學後能自信面對各項檢定考試。

教育局表示，自今年5月停課不停學開始， 新北技職學生立即進行線上同步、非同步教學，透過數位平台、 紙本教材、教育局YouTube影片以及公用頻道等多元管道方式 進行學習。另外，新北市更率先補助15所公私立技術型高中實作材 料超過126萬，寄送技職「學習箱」到府， 教師透過線上教學示範讓學生在家實作。

針對部分實習課程受遠距教學限制無法實際操作， 但孩子仍需面對開學後各項術科檢定的挑戰。因此，自7月27日起 調降疫情警戒第二級，新北市率全國之先訂定「 因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19） 疫情辦理技能實作訓練活動指引」，更推出「技能Get」 實作能力精進專班，補助學校260萬開設315班， 在符合防疫規範下學生可以返校練習技能，重啟師徒制「做中學」 的教學模式。

教育局強調，各校已規劃實作訓練活動配套指引， 協助學生提升實作力，課前落實清潔、課間固定分組避免共用器材、 以及落實體溫量測、手部清潔與戴口罩的原則下實施， 搭配材料費及鐘點費已補助到位， 超前部屬開學後各項實作訓練活動， 保障師生安全也讓技能學習無縫接軌。

新北高工楊國榮主任表示，「技能Get」化危機為轉機， 對學校現場真是場及時雨，也成為技能學習新典範。此外， 計畫提供免費課程幫助有需要的孩子提升技能專業， 尤其對後續參加技能競賽及專業證照考照，提供補強機會。 瑞芳高工潘泰伸校長也表示，學校的科別大多屬工業類科， 平常實習課程需要使用大型機具，如車床、銑床、CNC等， 停課無法到校後，也很關心學生學習狀況是否有落後， 樂見教育局有這樣棒的課程協助學生。

泰山高中蘇哲永同學表示，在疫情期間， 雖然在家線上實習課程可以隨時蒐集資料也減少通勤時間， 但用線上模擬器去執行實作成果還是少了實際操作的經驗。因此， 一直期待實體上課，因為遇到問題能夠跟老師與同學討論。 很開心現在技能Get的輔導課程能補自己在線上課程不足， 完成自走車課程實體操作。

教育局長張明文表示，新北市自108年起推動4年4億元「 贏得未來、技職人才」計畫， 在專業技職面向致力推動新產官學研合作、新證能合一、 頂尖群科選拔機制。在疫情期間，新北市仍持續推動各項遠距教學， 現在為強化技職學生技能專精， 補助技高學校材料費及鐘點費提升學生專業實作能力， 促進應用專業，給予最給力的支持系統。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供