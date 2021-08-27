越南黎金剛、泰國陳蘭倫 金蘭姐妹花線上教餐點吸讚聲

電影梅莉史翠普主演的「美味關係」串起美、 法半世紀的美食情感連結。近日東南亞尤其越南、泰國疫情嚴峻， 來台均超過15年的越南新住民黎金剛和泰國新住民陳蘭倫， 拍攝防疫小廚房家鄉美食，透過新住民中心臉書上傳推播， 引起2千多位點閱瀏覽、按讚、分享。

兩位新住民表示， 有許多新住民因疫情關係，無法返鄉探視父母親友， 藉著製作家鄉美味，聊解鄉愁。今年38歲的黎金剛，家鄉在越南芹苴市，嫁來新北市已有15年， 與從事電子維修業的先生育有2個小孩。她表示， 從去年疫情爆發以來一直無法返鄉探親，最近家鄉疫情越發嚴重，「 每看到一次電視新聞，心就抽痛一次！」所幸透過視訊， 得知父母家人都平安健康。

陳蘭倫嫁來新北市更久，已有20年， 45歲的她和先生有3個小孩，老大已就讀大學， 她平時在板橋新住民中心和萬華會館擔任通譯， 協助姊妹相關法律和福利諮詢問題， 也會參加新住民中心舉辦的親子活動， 教導其他新住民家庭一些台灣的習俗和泰國的差異，她舉例說， 在泰國頭部是不能輕易碰觸，以示尊重，但台灣人熱情， 有時一見面就亂拍、亂敲，這些行為應避免，也要彼此諒解。

在新住民中心的協助下，黎金剛教如何製作越南咖啡凍。 她利用越南泡咖啡專用的鋁製器，下方先盛煉乳，在滴下咖啡後， 再加入吉利丁，即能製成香濃的咖啡果凍。她說從小就嗜喝咖啡， 即使懷孕期間還是不忌口。這道咖啡凍也是越南人平日的甜點。

此外，她線上教導如何製作優格、炸春捲、生春捲、越南薄餅、 冰淇淋、酸湯、魚露等，有時候發現味道沒到位， 或是漏了哪個步驟，還得緊急透過視訊向媽媽求救。

陳蘭倫則教導如何製作香蘭葉杯椰奶布丁， 她說小時候常看媽媽製作，媽媽的手很巧，先將香蘭葉折成小容器， 再將芋頭、玉米煮成糊狀放進容器內，最後淋上椰奶即大功告成。 製作香蘭葉杯椰奶布丁，不僅讓姊妹嚐家鄉味、解鄉愁， 也是對母親的情感連結。

陳蘭倫還會烹飪許多家鄉菜餚，像是泰式米線、青木瓜涼拌、 泰式烤肉、打拋豬、酸辣湯、綠咖喱、芒果糯米飯、泰國甜粽、 西米露等。她準備透過線上教學， 一一傳授給有興趣的姊妹或是台灣民眾， 也是兩邊很好的飲食文化交流。

社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，疫情期間， 所有實體課程均暫停，但板橋新住民中心透過線上， 讓黎金剛和陳蘭倫等，藉由美食餐點製作教導， 讓居住在新北市甚至台灣的新住民家庭， 宅家也能動手做出家鄉美味，透過美味關係連結思鄉之情。