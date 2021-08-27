感念警消守護辛勞 集保結算所捐贈勤務裝備

為善盡企業社會責任，落實企業公益精神，集保結算所日前分別捐贈臺北市政府消防局消防救災設備及臺北市政府警察局勤務相關資源，向警消人員表達感謝，並期藉此舉，拋磚引玉，號召更多企業及民眾一起投入資源，支持基層警消人員，一起守護地方。

集保結算所林修銘董事長有感於警消人員在保障民眾生命財產安全及維護社會治安上的辛苦付出，為讓警、消人員於值勤、救災時擁有完善的裝備器材，並落實關懷鄰里，實踐社會參與的理念，捐贈集保結算所主要辦公場域所屬轄區之臺北市政府消防局（松山、南港中隊）及臺北市政府警察局（松山、南港分局），以捐贈勤務器材、挹注慰助金等方式，向警消人員表達敬意與謝意。

此次集保結算所捐贈6組電池式正壓排煙機，將分別配置於臺北市政府消防局松山中隊及南港中隊，供日常消防救災使用。該消防排煙機運用氣流壓力差原理，可提高火災建築物內部救援能見度，降低有毒濃煙濃度，具備可充電、專業防水及可攜式等優點，有助於消防人員接近火場，縮短搜救作業時間。

集保結算所朱漢強總經理表示，警察工作箇中辛勞，一般民眾很難體會，員警平常除了投入治安維護及交通疏導勤務外，近期亦持續支援防疫最前線，勤務雖繁重，卻毫無怨言。為了慰勉第一線員警，同時關懷員警注意執勤安全及身體健康，集保結算所特別捐贈100萬元慰助金，予轄區所在之松山分局與南港分局，作為基層員警勤務獎勵金或添購勤務設備使用，讓基層員警知道，當他們在為轄區治安、交通犧牲奉獻時，背後還有許多人在默默支持著他們完成工作。

集保結算所長期秉持永續發展的目標，透過發展ESG建構永續金融生態系，在追求業務發展的同時，也積極投入社會公益活動，包括聯合證券期貨相關機構共同捐款醫護挺防疫，辦理大專生金融就業公益專班、與各地家扶中心共同舉辦親子關懷活動、贊助偏鄉學校課輔才藝計畫及基層學校射箭、羽球等體育團隊，並舉辦愛心捐血義賣活動，以實際行動關懷社會，實踐企業社會責任，並建立金融生態系良善循環。