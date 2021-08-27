台北國際書展參觀採網路預約　首度台中登場將巡迴台南、宜蘭　

「2021台北國際書展精選主題館巡迴展」將首度跨出台北市，今(27)日於台中的文化部文化資產園區開展。（圖／文化部） 「2021台北國際書展精選主題館巡迴展」將首度跨出台北市，今(27)日於台中的文化部文化資產園區開展。（圖／文化部）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)「2021台北國際書展精選主題館巡迴展」將首度跨出台北市，今(27)日於台中的文化部文化資產園區開展，接續將巡迴至台南市及宜蘭縣展出。

2021台北國際書展規劃五大主題，包括「書展大賞館」呈現台灣年度出版的原創得獎作品，如書展大獎、金蝶獎、金鼎獎、金漫獎、文化部青年創作獎助成果作品；「2020義大利波隆那插畫展-台灣入選作品展」可一次飽覽波隆那插畫展及兒童觀眾插畫比賽入選的32幅插畫；「妖怪山互動體驗區」將台灣民俗傳說中的Q版妖怪結合文字故事牆，讓參展者挑戰妖怪互動問答及互動遊戲；「精選繪本展」推薦展示台灣優質原創繪本；並於展場設置「展書販售區」，方便讀者現場選購展示的精采好書。

台北書展基金會林訓民董事長表示，因為疫情，書展有了新的思考與做法，這次透過巡迴書展將國際書展精華主題館呈現給大家，書展表現了在地文化，也是國際文化，亦是人與人交流的平台，台中市是文化之都，非常適合舉辦書展活動，希望這次巡迴展為台中帶來不同的閱讀體驗。

「2020義大利波隆那插畫展」台灣入選作品展的兩位插畫家丁律妏、張梓鈞擔任開幕嘉賓，也將於現場導覽創作。丁律妏不僅是插畫家，更是Crispy脆樂團的主唱，她表示這次的入選作品源自樂團的音樂專輯《有多少光就有多少黑》發想，將音樂畫面轉化為插畫意象；張梓鈞則是連續2020、2021兩屆波隆那插畫展「兒童觀眾」比賽獲獎者，得獎作品《The Wonderland》呈現不管性別、膚色、年齡，都能和諧的共處，讓生活充滿希望。

此次為免費入場，另規劃11場閱讀沙龍，力邀的台北國際書展大獎、金漫獎、金鼎獎得主、入選「義大利波隆那插畫展」插畫家及「精選繪本展」創作者們，包括今年波隆那書展拉加茲獎詩歌類新科得主阿尼默、2021波隆那兒童觀眾比賽獲獎插畫家張梓鈞、2021年台北國際書展大獎小說獎得主PAM PAM LIU、兒童及青少年獎得主周見信、第11屆金漫獎年度漫畫獎得主陳沛珛及第44屆金鼎獎圖書插畫獎得主蔡曜宇等，和讀者進行閱讀交流互動。

因應中央疫情指揮中心防疫規定，巡迴展內將依據各場館的防疫規範，實80人以下，宜蘭場40人以下的容留人數管制，參觀採網路預約及彈性現場報名。

巡迴展分別自8月27日至9月12日在台中市文化部文化資產園區、9月17日至10月3日在台南市文創plus台南創意中心，以及10月8日至24日在宜蘭縣中興文化創意園區展開。

網路預約參觀：https://reurl.cc/yEz0L6