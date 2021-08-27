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再見米奇米妮！迪士尼宣布 2022年1月1日起將退出台灣電視頻道

迪士尼頻道終止營運後，迪士尼將繼續透過影音串流平台Disney+為廣大台灣消費者提供兒童節目。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/27 17:03
迪士尼頻道明年1/1退出台灣，串流平台Disney+接棒(圖/台灣英文新聞)

迪士尼頻道明年1/1退出台灣，串流平台Disney+接棒(圖/台灣英文新聞)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）迪士尼台灣Facebook粉絲專頁今（27日）發文表示，迪士尼頻道將於2022年1月1日在台灣終止營運，未來會透過其影音串流平台Disney+為提供節目。

迪士尼頻道已在台灣深根26年，是許多人的童年回憶，不過自明年1月開始，電視上將再也看不到迪士尼頻道的播出了。根據迪士尼台灣的發文，該變動是根據公司在評估業務及營運後所作的決定。

此外，該貼文也指出，有線電視供應商將在即日起之後的時間，透過電郵及於電視上跑馬公告，通知觀眾有關頻道將於2022年1月1日起終止營運的事宜。

迪士尼頻道終止營運後，迪士尼將繼續透過影音串流平台Disney+為廣大台灣消費者提供兒童節目。未來若民眾有和收視套餐組合相關的其他問題，可以留意有線電視系統或是收視平台的最新消息。

對此，許多網友在迪士尼台灣Facebook上的貼文留言表示惋惜，有人不捨說道「迪士尼是很多大人的童年，更是很多爸爸媽媽的育兒好夥伴。」有人幽默回應「飛哥與小佛終於放完暑假了！」

網友更列舉那些曾經陪伴自己的迪士尼好節目，如孟漢娜、小查與寇弟、天才魔女瑞瑞等，表示真的非常遺憾與難過，也有許多人對於串流時代新篇章的開啟感到期待。
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兒童節目

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更新時間 : 2021-08-27 18:07 GMT+08:00

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