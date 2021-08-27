《人間條件七》刻劃台灣女性強韌生命力　首波票券七分鐘完售將加碼釋出

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)綠光劇團長青舞台劇《人間條件七》將於9月國家戲劇院登台，首波票券今(27)日中午開賣，僅七分鐘內搶光，劇團將於晚間七點釋出更多票券於線上開賣。

《人間條件》自20年前推出首集，將推出第七集《我是一片雲》，雖然八月檔期受到疫情影響腰斬，加上防疫規範導致現階段每場演出都是虧本，但在導演吳念真的帶領下，劇團仍選擇於九月回到熱愛的舞台，享受和觀眾的互動。

《人間七》受到疫情影響，觀眾採梅花座入席，因此四場演出釋出2000張票券，今日為開賣首日，僅7分鐘就全數完售，綠光劇團表示，一時湧入數十通詢問電話，緊急與國家兩廳院開會協調，決定即時加開4樓每場137席，4場共548席，並於短時間完成四樓加賣作業，預計今晚7點OPENTIX上線售票，9月起在台北、台中、台南、高雄演出。

「劇場要有觀眾才圓滿」，吳念真強調，觀眾進場是創作重要因素之一，如果沒有觀眾他們所做的是沒有意義的，而且劇場的作品真的只適合在劇場看，一旦放到電視上看，很多人分不清舞台劇跟電視劇的差別在哪，劇場有特殊的魅力，人人跟一起，人跟演員一起在呼吸。



吳念真導演(圖/台灣英文新聞_劉怡均)

最新的《人間七》劇情聚焦1970年台灣經濟起飛時代，將一輩子都獻給工廠的女工們的故事，年紀輕輕被迫成為大人的女孩們，用青春換取家裡的經濟，經歷了人生種種的酸甜苦辣。

導演吳念真表示，創作最大能源來自生活，所以寫熟悉朋友的故事，《人間七》反映他們這一代許多人太年輕就當大人，13歲畢業離開家就自己長大，到老了還在工作，以前鄰居開玩笑說13歲當女工，63歲還在當女工，把加工品帶回家繼續做，一輩子都在勞動，好像一輩子都在被管理。

「屬於台灣女性強韌的生命力，這是台灣最有力量的來源」，吳念真強調 。

這些用勞動青春汗水換來的經濟繁榮，傳統社會重男輕女的現象，由林美秀、林雨宣、楊麗音、柯一正、陳竹昇等人主演的角色再度帶回到當代台灣，讓年輕世代省思所處的社會是如何建構而成的，在這齣戲裡，也讓我們看見不一樣的美秀姐。



柯一正(左)與林美秀飾演夫妻(圖/台灣英文新聞_劉怡均)

從《人間二》開始參與演出，林美秀表示，吳念真很懂女人心，自《人間一》出現的每位女性角色到《人間七》，每位女性堅強的點不同，每場戲都很深刻，觀眾看戲可能會想起自己的外婆或媽媽，想到以前她們就是這樣走過來才把我們養這麼大。

林美秀在戲中飾演女主角阿蘭中年，年輕的阿蘭則由林雨宣挑大樑，楊麗音則演出阿蘭的母親，對阿蘭的哥哥極盡寵愛，卻不斷要求女兒努力工作維持家計，甚至試圖從女兒婚事牟利，在年老時被診斷罹患失智症，卻是阿蘭一肩扛起照顧母親的責任，而非她寵溺的兒子，看了讓人心酸。

不同於以往演出的喜劇，林美秀褪去華服和飾演她丈夫的柯一正有精彩的對手戲，她不禁在想，為什麼女人要這麼堅強？從年輕的時候就學會堅強，到老了繼續扛下去，看得很是心疼！

有趣的是，吳念真兒子吳定謙擔任此次執行導演，至於父子兩人如何共事，吳念真開玩笑回應，「辛苦的事由他來，出張嘴的我來」，他坦言，自己比較以感覺為主，但年輕人的工作方式比較專業，排練過程就會在意動作的準確性，除了透過戲本身，也在執導的過程中更能理解世代差異。

《人間七》將於9月3日至5日國家戲劇院演出，台北場將釋出更多四樓票券，後續將巡迴至台中、台南及高雄。



(圖/台灣英文新聞_劉怡均)



(圖/台灣英文新聞_劉怡均)