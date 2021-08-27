Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

喀布爾機場自殺攻擊震驚國際 蔡英文與美「站在一起」譴責恐攻

外交部長吳釗燮致電美國在台協會表達哀悼之意。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/08/27 16:10
阿富汗喀布爾機場恐怖攻擊事件　蔡總統代表我國政府及人民嚴正譴責恐怖攻擊行為，並向罹難者家屬致上深切哀悼。（圖／總統府提供）

阿富汗喀布爾機場恐怖攻擊事件　蔡總統代表我國政府及人民嚴正譴責恐怖攻擊行為，並向罹難者家屬致上深切哀悼。（圖／總統府提供）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）阿富汗喀布爾機場驚爆恐怖攻擊事件，造成13位美國軍人及至少60位阿富汗平民死亡。台灣總統府發言人張惇涵今（27）日下午表示，蔡英文總統代表我國政府及人民嚴正譴責恐怖攻擊行為，並堅定與美國站在一起。

阿富汗首都喀布爾（Kabul）的哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）以及附近的英美撤僑重地巴倫酒店（Baron hotel）26日驚爆恐怖攻擊事件，13位美國軍人及至少60位阿富汗平民因此喪生。國際紛紛譴責，美國總統拜登更放話要將作案的「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State Khorasan，ISIS-K）緝捕到案、為之付出代價

張惇涵表示，蔡英文代表政府及人民，嚴正譴責恐怖攻擊行為，並向阿富汗與美國罹難者家屬致上深切哀悼之意，並希望傷者早日康復。

張惇涵說明，蔡總統並指示外交部長吳釗燮，致電美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk ） ，表達關心與慰問，除向罹難美軍及其家屬表達哀悼，並表達在此艱困時刻，台灣會堅定地與美國站在一起。

張惇涵強調，對於這起恐怖攻擊事件所造成的不幸傷亡，台灣與世界各國同表哀慟不捨，並譴責恐怖攻擊行為，期盼相關局勢能儘速穩定，避免衝突擴大。而台灣會與美國等理念相近國家持續深化合作夥伴關係，對於區域和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。

相關閱讀：

IS分支恐攻喀布爾機場釀73死 拜登矢言追捕兇手

【阿富汗機場自殺攻擊】 ISIS-K是何方神聖？比塔利班更令美國害怕？
阿富汗
美國撤軍
喀布爾
喀布爾機場
恐怖攻擊
自殺攻擊
自殺式炸彈攻擊
IS
ISIS-K
呼羅珊伊斯蘭國
拜登
總統府
張惇涵
吳釗燮

相關新聞

阿富汗難民來台？ 外交部：力所能及提供可行協助
阿富汗難民來台？ 外交部：力所能及提供可行協助
2021/08/26 10:56
台灣「內閣改造工程」9月1日啟動?! 府：炒作改組毫無意義•總統無此打算
台灣「內閣改造工程」9月1日啟動?! 府：炒作改組毫無意義•總統無此打算
2021/08/25 09:37
制裁還是承認 G7峰會決定塔利班國際地位
制裁還是承認 G7峰會決定塔利班國際地位
2021/08/24 12:02
險象環生 阿富汗孕婦緊急在美軍運輸機產子
險象環生 阿富汗孕婦緊急在美軍運輸機產子
2021/08/22 15:29
美國退出阿富汗 中國憂喜參半
美國退出阿富汗 中國憂喜參半
2021/08/22 14:15

更新時間 : 2021-08-27 16:35 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北5人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北5人接種後死亡　確切死因與關聯待釐清
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者