喀布爾機場自殺攻擊震驚國際 蔡英文與美「站在一起」譴責恐攻

阿富汗喀布爾機場恐怖攻擊事件 蔡總統代表我國政府及人民嚴正譴責恐怖攻擊行為，並向罹難者家屬致上深切哀悼。（圖／總統府提供） 阿富汗喀布爾機場恐怖攻擊事件 蔡總統代表我國政府及人民嚴正譴責恐怖攻擊行為，並向罹難者家屬致上深切哀悼。（圖／總統府提供）

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）阿富汗喀布爾機場驚爆恐怖攻擊事件，造成13位美國軍人及至少60位阿富汗平民死亡。台灣總統府發言人張惇涵今（27）日下午表示，蔡英文總統代表我國政府及人民嚴正譴責恐怖攻擊行為，並堅定與美國站在一起。

阿富汗首都喀布爾（Kabul）的哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）以及附近的英美撤僑重地巴倫酒店（Baron hotel）26日驚爆恐怖攻擊事件，13位美國軍人及至少60位阿富汗平民因此喪生。國際紛紛譴責，美國總統拜登更放話要將作案的「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State Khorasan，ISIS-K）緝捕到案、為之付出代價。

張惇涵表示，蔡英文代表政府及人民，嚴正譴責恐怖攻擊行為，並向阿富汗與美國罹難者家屬致上深切哀悼之意，並希望傷者早日康復。

張惇涵說明，蔡總統並指示外交部長吳釗燮，致電美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk ） ，表達關心與慰問，除向罹難美軍及其家屬表達哀悼，並表達在此艱困時刻，台灣會堅定地與美國站在一起。

張惇涵強調，對於這起恐怖攻擊事件所造成的不幸傷亡，台灣與世界各國同表哀慟不捨，並譴責恐怖攻擊行為，期盼相關局勢能儘速穩定，避免衝突擴大。而台灣會與美國等理念相近國家持續深化合作夥伴關係，對於區域和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。

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