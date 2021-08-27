孩子上小學還尿床正常嗎？ 研究證實：中醫雷射針灸助改善 孩子上小學還尿床正常嗎？ 研究證實：中醫雷射針灸助改善

【健康醫療網／記者林怡亭報導】小孩尿床，家長又生氣又擔心，排除器官異常的原因，更擔心一直無法控制小便怎麼辦？而且不論清理善後，還是半夜叫起床，都影響了家長自身睡眠品質，以及隔天工作的精神狀況。然而，父母不經意的責怪，卻讓孩子不知不覺中增添心理壓力，久而久之衍生出內向、害羞、缺乏自信等性格。

3歲左右可控制排尿 男孩尿床是女孩2倍

根據統計，一般小孩在3歲左右，白天幾乎都能正常控制排尿（達98%以上），16%到了5歲仍會尿床。這些會尿床的小孩如果未經治療，每年約有15%會自行緩解，到了7歲，剩下10%的小孩會尿床；到了10歲，還有5%的小孩會尿床。男孩尿床的比例幾乎是女孩的兩倍。

西醫藥物治療 恐致頭痛、情緒等副作用

現代醫學認為造成小兒尿床常見原因如下，成長成熟度較慢、膀胱容量較小、膀胱過動、泌尿道感染、便秘、睡眠問題、心理壓力以及其他疾病導致。

在行為治療無效下，家長會開始聽從醫師建議服用迷你寧(Desmopressin)控制。迷你寧經報導可改善65%的尿床發生，但衍生而來會有頭痛、腹痛、心律不整、情緒焦慮等可能副作用，且少數案例服用較高劑量迷你寧(Desmopressin)仍無法改善尿床。

中醫無痛雷射針灸 研究證實可有效改善尿床

臺中榮總傳統醫學科楊雅媜醫師表示，在中醫在針灸的治療基礎下，針對小兒體質搭配穴道(如三陰交、氣海、關元、足三里、百會、腎俞、命門穴)，使用現代設備的無痛雷射針灸幫助下，經研究結果證實可有效改善尿床的發生率及每晚尿床的次數。

楊雅媜醫師補充，採取的雷射針灸在穴道上的刺激調整，除了無痛、安全、速效，除幼童接受度大，也無服用藥物腹痛、頭痛、心律不整等副作用；此外，對生長發育也可搭配中醫藥物，對幼童本身是中長程的體質調整及保健。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51107

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