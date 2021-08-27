【阿富汗機場自殺攻擊】 ISIS-K是何方神聖？比塔利班更令美國害怕？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）西方勢力如火如荼從阿富汗撤軍之際，最憂心的事情還是發生了。果如情報所警告的，喀布爾機場26日遭到自殺炸彈攻擊，造成包括美軍在內數十人傷亡，始作俑者指向伊斯蘭國在阿富汗的分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K或ISK）。

這支恐怖組織，殘殺暴虐程度比塔利班（神學士）有過之而無不及，其來歷為何？與塔利班有何情仇糾葛？又會對美國與盟友釀成多大威脅？美聯社一一說分明。

來者何人？

ISIS-K是伊斯蘭國（Islamic State，ISIS或IS）在中亞的分支，隨著ISIS於2014年起在敘利亞與伊拉克崛起，跟著壯大勢力。名字由來是中世紀的呼羅珊省（Khorasan Province），地理上橫跨阿富汗、伊朗與中亞區域。

成員有誰？

本為數百名巴基斯坦塔利班武裝份子，潛藏在阿富汗境內，志同道合的激進人士陸續加入。其中，不滿塔利班與西方國家交手方式而「叛出」者，不在少數，這些人認為，塔利班勝利在望，卻坐下來與美國談判，過於溫和，背離初衷。

與塔利班不同的是，ISIS-K奉行極端主義，目標是聯合整個伊斯蘭世界，這點吸引了許多鄰國的伊斯蘭份子，分別來自烏茲別克、伊朗，以及東突厥斯坦伊斯蘭運動的中國東北維吾爾人。

威脅多大？

塔利班僅在阿富汗活動，但以阿富汗與巴基斯坦為據點的ISIS-K，追求的卻是結合所有聖戰勢力對抗非穆斯林人。

根據美國戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS），ISIS曾在阿富汗與巴基斯坦境內策動數十起針對平民的攻擊，也與美國及阿富汗、巴基斯坦的聯軍有過數百次衝突。該組織雖未對美國本土發動攻擊，但美國政府已將其視為其在南亞與中亞據點的一大威脅。

與塔利班的關係？

是敵非友。美國情報系統雖相信蓋達（基地）組織與塔利班已有所結合，但塔利班與阿富汗境內的ISIS勢力彼此屬於敵對關係。塔利班甚至曾與美國聯手將ISIS趕出阿富汗東北地區。

美國國防官員透露，前總統川普之所以會於2020年與塔利班達成美軍撤軍協議，其中一項要件就是要拉攏塔利班，將ISIS附庸組織驅逐出去。

當前風險？

就連美國在阿富汗駐軍時，ISIS儘管傷亡無數，都仍能持續發動零星攻擊。如今，美國撤走地面部隊，對ISIS的掌握能力勢必遭到削弱。拜登政府雖稱有把握透過位於波灣與其他據點的遠距（超地平線，over-the-horizon）情治與作戰能力，對付此一恐怖組織，但在塔利班治下，阿富汗是否又會成為恐攻活動的淵藪？是美國不敢否認的恐懼。