國家利益：美國已辜負阿富汗 現在必須站在台灣這一邊

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)知名外交雜誌《國家利益》26日刊登一篇文章,解析阿富汗撤軍為美國帶來的盟友信任危機,並指出美國應當堅定站在台灣一方,以出售防禦性武器、鼓勵台灣建立自身防禦系統,邀請政治領袖演講等方式表達美國對盟友支持與承諾。

美國「對華援助協會」創辦人傅希秋以及家庭研究委員會宗教自由中心助理總監德特科( Arielle Del Turco)投書《國家利益》指出,拜登政府倉促從阿富汗撤軍,徒留數以百萬計的阿富汗人,獨自面對昔日陰影塔利班。許多阿富汗人,包含2001年塔利班政權倒台以後獲得更多機會的婦女,感到被美國背叛,擔任美軍翻譯等職務的人士更擔憂因親美遭塔利班報復。

阿富汗的淪陷及慘況使美國在世界各地的盟友,尤其是依賴與美夥伴關係、被美國許以長期承諾的國家例如台灣,更質疑是美國是否能信守、兌現承諾,「美國絕不能拋棄這些盟友。」

文章指出,美國內外院失火加劇了盟友信任危機。除了國內專家的觀點揣測,中國媒體也煽風點火,暗示阿富汗的崩盤將使台灣更加脆弱。中國官媒環球時報總編輯胡錫進就在推特上宣稱,「阿富汗政權倒台後,台灣當局一定在瑟瑟發抖。不要指望美國來保護他們。」環球時報也宣稱,「今日被美國遺棄的阿富汗,就是明日的台灣。」

After the fall of the Kabul regime, the Taiwan authorities must be trembling. Don’t look forward to the US to protect them. Taipei officials need to quietly mail-order a Five-Star Red Flag from the Chinese mainland. It will be useful one day when they surrender to the PLA.