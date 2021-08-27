國家利益：美國已辜負阿富汗 現在必須站在台灣這一邊

《國家利益》26日刊出一文呼籲美國應當堅守對台灣承諾，並以軍售及政治行動支持台灣。（圖／Pexels) 《國家利益》26日刊出一文呼籲美國應當堅守對台灣承諾，並以軍售及政治行動支持台灣。（圖／Pexels)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）知名外交雜誌《國家利益》26日刊登一篇文章，解析阿富汗撤軍為美國帶來的盟友信任危機，並指出美國應當堅定站在台灣一方，以出售防禦性武器、鼓勵台灣建立自身防禦系統，邀請政治領袖演講等方式表達美國對盟友支持與承諾。

美國「對華援助協會」創辦人傅希秋以及家庭研究委員會宗教自由中心助理總監德特科（ Arielle Del Turco）投書《國家利益》指出，拜登政府倉促從阿富汗撤軍，徒留數以百萬計的阿富汗人，獨自面對昔日陰影塔利班。許多阿富汗人，包含2001年塔利班政權倒台以後獲得更多機會的婦女，感到被美國背叛，擔任美軍翻譯等職務的人士更擔憂因親美遭塔利班報復。

阿富汗的淪陷及慘況使美國在世界各地的盟友，尤其是依賴與美夥伴關係、被美國許以長期承諾的國家例如台灣，更質疑是美國是否能信守、兌現承諾，「美國絕不能拋棄這些盟友。」

文章指出，美國內外院失火加劇了盟友信任危機。除了國內專家的觀點揣測，中國媒體也煽風點火，暗示阿富汗的崩盤將使台灣更加脆弱。中國官媒環球時報總編輯胡錫進就在推特上宣稱，「阿富汗政權倒台後，台灣當局一定在瑟瑟發抖。不要指望美國來保護他們。」環球時報也宣稱，「今日被美國遺棄的阿富汗，就是明日的台灣。」

After the fall of the Kabul regime, the Taiwan authorities must be trembling. Don’t look forward to the US to protect them. Taipei officials need to quietly mail-order a Five-Star Red Flag from the Chinese mainland. It will be useful one day when they surrender to the PLA. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 16, 2021

「中國的國家宣傳機器始終試圖削弱美國的全球影響力，且被證實會利用恫嚇與謊言達成此一目標。文章認為，美國領導者必須證明中共的謊言永遠不會變成現實，」兩位維權人士寫道。

位處中國沿海以及東北亞與東南亞樞紐的台灣具重要地緣價值，中國可藉由控制台灣增強在亞洲的影響力；反之，美國亦可藉台灣「第一島鏈」的優勢制衡中國並保護重要貿易路線，推估每年通過台灣海峽的貨物佔全球GDP40%以上，保護台灣對自由世界的經濟安全至關重要。

文章呼籲，美國比任何時候都需要重申對台灣的承諾，並採取實際行動，對台灣出售防禦係武器，鼓勵台灣建立自身防禦系統以抵禦中國的侵犯。此外也應當充分利用1979年通過的《台灣關係法》來加強對台支持。此外，作者也建議拜登政府應當邀請台灣的高階領導人，如總統、副總統訪問華盛頓以及在國會聯席會議上發言，這類舉動對於鞏固美國對台灣的支持將大幅助益。「我們（美國）辜負了阿富汗人民，現在我們許多盟友都在擔憂。我們不要也辜負台灣。」