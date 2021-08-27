【楊憲宏專欄】北京打算用核彈攻擊東京？

中國國家主席習近平7月1日在中共創黨百年慶祝活動上發表演說，內容觸及共產黨核心思想、國防、外交、港澳與台灣等廣泛議題。 中國國家主席習近平7月1日在中共創黨百年慶祝活動上發表演說，內容觸及共產黨核心思想、國防、外交、港澳與台灣等廣泛議題。

中共一直在走回頭路，不但正在扼殺鄧小平所創造的「改革開放」，也在以自斷生路的手法「國不進民退」整肅中國企業主，習特勒的「共同富裕，第三次分配」其實暗藏的是「共同過苦日子，回到分糧票、配路條的時代」。在「戰狼外交」，與「苛政猛於虎」內政的率獸食人邪惡政治風暴下，中國的未來，有可能比「文化大革命」還慘。

習特勒要用「全面貧窮化」的手段，讓中國人吃不飽餓不死，鎖國關門打小孩，用恐怖統治，延續他的窮兵黷武暴力獨裁。這樣的局勢正在一步步推進中，尤其在核武發展上，已經到了喪心病狂的地步。

7月11日中國影音平台「西瓜視頻」，出現了中國軍事評論網站《六軍韜略》所製作的影片，影片狂言：「中共指導的思想是，共軍在攻打台灣的時候，如果日本進行武力干預，哪怕只是出動一兵一卒、一機一艦的作戰力量，中共不是對等還擊，而是會對日本全面開戰，首戰用核彈，連續用核彈，直到日本第二次宣布無條件投降。」

影片並不是外行人所製作，還説：「雖然中共在1964年首顆原子彈成功試爆時曾經承諾，不對非核國家動用核武」，但是「中國正處於百年未有的大變局之中，因此一切的政略、戰略和策略都要在大變局中做出調整和改變」。這是戰狼外交的升級版，不但沒有在造成全球反感之後變成「沈默羔羊」，反而更加狂妄。

影片在幾天內被點閱超過百萬人次，還有中共官員轉發，然後突然下架。這樣的狀況被美國認為有可能代表中共官方的立場宣示。

8月7日，第28届東盟地區論壇外長會議以視頻方式登場。美國國務卿布林肯在會中，除了重申關切中國在西藏、香港、新疆與南海問題作爲，强調民主、信息透明與問責制在印太區域的重要性之外，也特別對「中國核武威脅」提出示警。

布林肯說，「中國迅速發展核武，嚴重偏離了長年以『最低威懾』爲基礎的核戰略。」加上美國一直要求中共加入中程飛彈的國際談判，習特勒都拒絕，更加深美國的戒心。

事實上，中共向全球推出戰狼外交的背後，很明顯是拿核武當成撐腰，意在恐嚇其他國家，行為與北朝鮮如出一轍。今年四月以來，美國官方與民間智庫就釋放出中共核武大幅成長的訊息。美國戰略司令部司令海軍上將查爾斯·理查（Charles Richard），在國會提出警告，強調中共核武正處於史無前例的擴張，核武數量將在未來十年內至少增加一倍。

今年5月3日，代表美國保守主義陣營的「傳統基金會」分析師帕蒂·格勒（Patty-Jane Geller）和彼得·布魯克斯（Peter Brookes）發表文章，題目是〈中國日益增長的核威脅〉（China’s Growing Nuclear Threat）認為：從種種跡象表明中共將改變其「保持最小核威懾」的傳統核戰略，甚至可能不再強調「不首先使用核武器」的守勢姿態。

不過，美國科學家聯合會核問題專家漢斯·克里斯滕森（Hans Kristensen）認為，中共的核武能力，仍有許多技術困難需要克服。即使如美國國防部所預測，在未來10年解放軍的核彈頭數量將增長一倍，但是和擁有數千枚彈頭的美國相比，仍然數量相差甚遠而且遠遠低於美國的級別。

意思是中共膽敢啟動核武，無異自取滅亡。

放話用核武攻擊東京，一旦被民主國認定為中共官方授意，習特勒將成過街老鼠，他未來任何國際活動都別想參加，2022年北京冬奧會一定遭到大規模杯葛。10月底在羅馬舉行的G20峰會，中國恐怕缺席，或用視頻應景，習特勒沒有能力應付國際的多方質疑，從武漢中共病毒的溯源到有計劃動用核武攻擊日本。

任何對日本本土進行的攻擊，都會觸發美日安保條約生效，而對日本使用核子武器更會促使美國還擊，包括動用星戰計劃的祕密武器，讓中共的核武在發射之後，在中國領土上就地爆炸。難怪對於《六軍韜略》所製作的影片，有中國網友批評：這是喪心病狂。

習近平有如希特勒再世，喪心病狂已不足以形容其瘋狂。如果連對日本發動核武戰爭的邪惡心態都出現了，那麼利用武漢病毒實驗室製造「生化武器」來毒害全球，造成400多萬人死亡的瘟疫，不就是同一邪惡念頭的產物嗎？

日本與台灣一水相隔，日本如果受到核武攻擊，台灣也不可能倖存。甚至有台灣的戰略專家認為，在最壊的狀況下，台灣也將在中共核爆攻擊圈籠罩之下。

過去一年，中共一直在放話武力犯台，「首戰即終戰」，原來中共以為手持「末日武器」，就可以肆無忌憚的耍流氓。如今陰謀鬼計曝光，台灣一些傾中人士不知作何感想？

執政的民進黨對於中共這樣的「政略、戰略、策略」大變局，應該做出全新的應變。所謂Status Quo，維持現狀已經不足以保護台灣安全，面對周邊可能的核武攻擊，台灣必須擁有「關鍵武器（critical weapons)」的國際聯盟力量。未來一年極其重要，台灣應該就此核武攻擊議題廣泛召開國際會議。