有氧運動好處多　遠離感冒增強免疫力

【健康醫療網／記者林渝樺報導】每天起身動一動，有氧運動好處多！在漫長忙碌的一天之後，忽略運動的習慣，但是定期做有氧運動，不僅能增強免疫系統，幫助你遠離感冒、維持身材體重、改善心肺健康、減少骨質疏鬆症及提高好膽固醇水平等機會。

每週有氧運動 應該多久做一次？

美國心臟協會建議，在一周時間進行至少150 分鐘的中等強度運動或75分鐘的高強度運動。根據克里夫蘭醫學中心，臨床運動生理學家範伊特森（Erik Van Iterson）博士說，每週嘗試進行5天或30以上分鐘運動，並在活動期間提高心率，或者每週5天或是更長時間進行3次10分鐘的運動訓練，有助於獲得健康。

有氧運動好處 影響全身各方面

範伊特森博士說，有氧運動的好處，不僅在於心臟，它也能影響身體各方面：

1. 大腦和關節健康

有一項研究報告指出，無論年齡多大，運動都可以降低老人痴呆症的風險，其他好處包括增加血流量並減少中風的機會、提高記憶力和思維能力、對抗大腦功能、預防阿茲海默症、對抗骨質疏鬆症並減少髖部骨折的機會、保持關節活動健康等。

2. 皮膚、肌肉和體重

積極運動有助於促進血液循環，使皮膚更光滑及健康。此外，當你鍛煉肌肉時，它會增加氧氣供應，從而使肌肉更加努力地工作。隨著時間的推移，有規律的有氧運動可以增加肌肉力量，讓平常活動更輕鬆。定期進行有氧運動才能安全減肥，減少罹患糖尿病、癌症和心臟病等機會，而更多的體力活動，還可以通過燃燒更多的卡路里維持好體重。

3. 肺部和血液循環

保持運動能改善血糖控制，減輕重要器官的壓力，並減少患第二型糖尿病的機會。它有助於提高好膽固醇水平，同時降低血脂機會。此外，提高運動的能力，肺部也會受到身體活動的影響，有助於減少呼吸頻率，並減少慢性肺病患者的呼吸急促。

4. 性功能問題

根據一項研究報告，保持運動可以改善勃起功能，並被證明是預防勃起功能障礙的重要因素，而另有一項研究發現，運動產生的正面身體和心理健康可以增加女性的性福祉。

5. 心情穩定

情緒每天起伏波動，保持運動有助於改善情緒，尤其在緊張忙碌時，下次當你感到壓力時，請開始活動身體。運動不僅對抗抑鬱、提高自尊心並釋放抗壓激素，如血清素、多巴胺和腎上腺素等。

6. 睡眠和精力

運動後感覺很棒是有原因的，因為運動後釋放體內的腦內啡可以幫助你保持精力充沛，提供更持久的能量。特別是入睡困難時，多運動可以幫助你更快地入睡，還能增強免疫系統，幫助你遠離感冒或流感，改善心肺健康，還可以增加壽命的機會。

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51112

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