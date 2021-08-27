免疫力大作戰！跟難纏的黴菌感染說Good bye 免疫力大作戰！跟難纏的黴菌感染說Good bye

【健康醫療網／記者林怡亭報導】受疫情影響，民眾的生活模式被迫改變，工作及休息的界線變得模糊，心理壓力增大，又因足不出戶、飲食睡眠不正常、缺乏運動等狀況，皮膚科李政翰醫師提醒，這些因素可能會導致身體免疫力下降，進而引發許多皮膚問題，再加上近期天氣潮溼，更容易引發黴菌感染問題，像是灰指甲就診人數比平常多了兩成，其中更不乏許多年輕上班族前來看診！

疫情期間 免疫力就是你的保護力！



COVID-19改變了大家的工作及生活型態，尤其近期疫情急遽加溫下，許多公司為保護員工安全，開始實施居家上班，李政翰醫師表示，「長期居家生活容易讓人晚睡、作息不正常的行為，加上疫情期間產業結構迅速改變，工作壓力隨之增加，導致免疫力下降，引發細菌、黴菌入侵體內。」

皮膚為人體最大的器官，也是發覺免疫力下降的第一個感知器。李政翰醫師分享，常見的疾病包含臉部痘痘、汗皰疹、濕疹、香港腳及灰指甲，其中灰指甲若無妥善治療，有可能合併慢性病引發蜂窩性組織炎，甚至有截肢的風險！

不痛不癢別輕忽 灰指甲易產生交互傳染及共病問題！

「指甲變灰色，才是灰指甲」是現代人常常發生的謬誤。李政翰醫師表示，當免疫力不足以抵抗外來黴菌時，黴菌就有可能透過指縫或是受傷的指甲裂縫進入至甲層中，形成「灰指甲」。灰指甲常見的外觀包含：指甲增厚、掉屑、變成黃褐色等，通常變色會從小塊斑點開始，再延伸到大面積。若習慣居家赤腳走路、或與同住者共穿拖鞋，則更容易發生交互感染！

黴菌感染不只會引發灰指甲，更可能合併產生其他共病，例如：香港腳、股癬等。李政翰醫師提到，近期有位30歲男性上班族病患，因為工作壓力大，加上天氣潮溼，導致股癬反覆發作前來求診，在檢查時發現病患同時也感染灰指甲，好在及時發現，藉由合併治療，透過每周一至兩次外用藥擦灰指甲，徹底根絕黴菌，一次解決股癬及灰指甲，否則黴菌有可能又從灰指甲的「巢穴」再感染到胯下，造成股癬容易復發搔癢。

積極銼甲＋防疫養身術 揮別惱人灰指甲

灰指甲目前常見的治療方式分別為口服藥及外用藥，所有治療方式中，口服藥物效果最佳，但口服藥物可能影響肝功能，仍須要看每個人狀況，加上醫師建議評估治療尤佳。李政翰醫師表示，灰指甲屬需長期抗戰的疾病問題，挑選有效消滅黴菌的「藥品」，定期用藥、耐心治療，更重要的是擦藥之前務必先銼甲，「黴菌滋生在指甲底部，但灰指甲會導致指甲變厚，因此若不將增生及壞損的指甲銼掉，則無法讓藥效根除黴菌」；居家辦公期間，長時間與家人相處，適合挑選會形成長效防水藥膜的外用藥，將黴菌隔絕在藥膜內，降低傳染風險。

最後，李政翰醫師提醒，疫情期間民眾可透過簡單三招「防疫養身術」來強化免疫力，有助於身體對抗外來細菌和黴菌！第一、維持規律生活作息、飲食、運動，建立健康的生活型態；第二、找到自己紓壓的方式，以減緩焦慮及舒緩自身壓力；第三、隨時注意自己皮膚的狀況，一旦有異狀，應盡快就醫治療，讓身體恢復健康，迎接煥然一新的疫後新生活！

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51126

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