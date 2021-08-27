溫慧敏23日高舉疫苗這一幕引起網友爆量討論；當過兵的網友則覺得這動作超眼熟，彷彿「抽到海軍陸戰隊啦」。(圖/總統府) 溫慧敏23日高舉疫苗這一幕引起網友爆量討論；當過兵的網友則覺得這動作超眼熟，彷彿「抽到海軍陸戰隊啦」。(圖/總統府)

延伸閱讀: 副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種 呼籲國人施打疫苗•保護自己、也保護家人

【台灣國產高端疫苗開打】蔡總統23日一早完成接種 秀黃卡比讚：這針蠻輕鬆•沒什麼感覺

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台大護理部代理督導長溫慧敏因為幫總統蔡英文、副總統賴清德等人打疫苗，遭質疑御用；溫慧敏今天(27日) 說，她做對的事、正確的事，且具有醫療專業，所以，不需要多做解釋。

有網友質疑，幫蔡總統、賴副總統、行政院長蘇貞昌、衛生福利部長陳時中等人施打疫苗的都是溫慧敏，質疑溫慧敏是「御用」護理師、打假針。

中央社引述溫慧敏上午幫賴副總統施打高端疫苗後受訪表示，這種事情怎麼釋疑，信的還是相信，不信還是不信，「我們知道自己是做對的事、正確的事，這樣就ok，我們有我們的醫療專業，所以，這個部分，不需要多做解釋。」

被問到幫蔡總統、賴副總統、蘇貞昌打疫苗，打哪一個人時比較緊張？溫慧敏說，都差不多，施打過程都不會緊張，主要是很多媒體在場且要直播，會造成心情上緊張的感覺。當下就是施打疫苗過程一切ok，流程做到正確，其他的，沒有想太多。

有趣的是，日前幫蔡總統注射時，溫慧敏「高舉疫苗」的畫面，引起眾多討論，大家紛紛表示，「這位護理師一定比中樂透還高興，照片可以當傳家之寶」、「有舞台劇的fu」、「氣場強大」......

另外，更有網友歪樓直呼「2位護理師的眼妝都化得不錯」；同時還有當過兵的網友覺得這動作超眼熟，彷彿「抽到海軍陸戰隊啦」。

【人紅是非多】遭質疑「御用護理師」 台大溫慧敏：做對的事•不需多解釋

副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種 呼籲國人施打疫苗•保護自己、也保護家人

【台灣國產高端疫苗開打】蔡總統23日一早完成接種 秀黃卡比讚：這針蠻輕鬆•沒什麼感覺