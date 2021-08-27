台南大員皇冠假日酒店4歲生日密碼 餐飲6折起

台南大員皇冠假日酒店迎接4周年慶，一年一度只在9月的限定優惠又來了，推出一系列【就4愛分享】活動，除了舉辦「募集2017美好回憶活動」之外，也自辦「線上旅展銷售餐券」最高76折起，包括元素半自助式餐券買10送2，煉瓦鐵板燒套餐券買5送1，彩豐樓廣式片皮鴨券2張套組等。「生日密碼對中4」活動，餐廳消費同桌最多4人同享最高6折起。

台南大員皇冠假日酒店即將於9月27日慶祝邁入第4年，因為疫情，實體健走活動改為線上【就4愛分享】活動，第一波活動「募集2017美好回憶」共募集到77件作品，這些2017年發生的美好回憶中，有旅遊記事、考照心得、喜獲麟兒、行善公益、接到全壘打球等，每一篇文章都是2017年滿滿的喜悅與成就，在經過酒店主管一番票選之後，選出9件入選作品，其中冠軍得主周秀月是台南的女兒，在酒店2017開幕之初就搶先入住體驗，近600字的文章裡，字字句句皆是對台南一份深厚的兒時舊情感與返鄉重遊的新美好體驗。她將可獲得價值16,000元和風客房住宿券乙張，可以帶著闔家再次重遊安平，寫下美好回憶新篇章。另外，8位優選者分別可獲得元素半自助式餐券8客，可以帶著親朋好友來到酒店享受解封後餐廳內用的新美好饗宴。

疫情緩解，本土案例歷經三個多月終於傳來+0好消息，餐廳也開放內用與放寬人數限制，台南大員皇冠假日酒店4周年慶自2021年9月1日至9月30日自辦「線上旅展」銷售優惠餐券，最高76折起。元素餐廳改為半自助式套餐，提供主餐1客與自助沙拉吧無限供應，於週六、週日午晚餐時段供應，半自助式餐券買10張送2張只要6,500元；煉.瓦高人氣的鐵板燒套餐每張1,580元，買5張送1張；彩豐樓回購率最高的廣式片皮鴨券(1鴨3吃)，2張套組只要3,880元。以上優惠餐券即買即用超級省，使用期限至2022年8月31日止，限時一個月搶購，快快揪團合購省更多。

台南擁有深厚的文化底蘊，除了一再造訪旅遊之外，美食享受更是不能少，台南大員皇冠假日酒店4周年推出最特別的慶祝活動，就是「生日密碼對中4」活動，凡9月期間於酒店任一餐廳內消費，出示身分證件凡出生年月日對中1個4，單筆消費最多4人同享9折優惠，對中2個4，享8折優惠，對中3個4，享7折優惠，最中4個4，享6折優惠。以上優惠不適用於酒類、桌菜、包廂或外帶，且不與其他優惠並用，例如餐券、抵用券等，須另加原餐價10%服務費。餐廳訂位：06-512-1910彩豐樓、06-512-1920元素、06-512-1930煉.瓦、289吧06-3911899轉6670。

歡慶酒店4周年從2021年9月1日至9月30日也推出住宿優惠，凡連續入住2晚每房5,444元起，平均住1晚只要2,722元起，不含早餐，每房贈送1組「義大利Oro Verde橄欖山莊旅行沐浴組」，以上價格需另加5%營業稅及10%服務費，每日限量10間，請事先訂房，酒店依實際房況提供服務，如欲更改房型或假日入住須另行加價。本專案享優悅會積分，恕不得與其他促銷方案同時使用，且不適用於5間或以上之團體預訂。訂房專線06-3911858。