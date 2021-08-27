IS分支恐攻喀布爾機場釀73死 拜登矢言追捕兇手

阿富汗首都喀布爾機場及周邊酒店26日驚傳2起恐怖攻擊。（圖／美聯社） 阿富汗首都喀布爾機場及周邊酒店26日驚傳2起恐怖攻擊。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 張雅鈞 綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾機場及周邊酒店26日驚傳2起恐怖攻擊，造成13名美軍及至少60名阿富汗平民喪生，

CNN報導，美國及其他西方國家趕著在8月31日前將公民及阿富汗盟友撤離塔利班治下的恐怖陰影，24日在人潮壅塞的撤離基地喀布爾（Kabul）的哈米德卡爾扎伊國際機場（Hamid Karzai International Airport）的阿比門（Abbey Gate），發生一起自殺式炸彈攻擊，另一起槍擊則發生在機場附近的巴倫酒店（Baron hotel）。

一名阿富汗公衛官員告訴CNN，至少60名阿富汗平民在喀布爾機場炸彈自殺攻擊事件中死亡，140人輕重傷。美國中央司令部司令發言人烏爾班上尉（Bill Urban）則表示，13名美國軍人因此喪生，另有18人受傷。

福克斯新聞及衛報報導，被襲擊的巴倫酒店距離機場不到1.6公里，靠近沙利文營地（Camp Sullivan）和國際安全援助部隊（ISAF），位於「安全緩衝區」，是美國與英國軍隊撤離公民及阿富汗盟友、發放簽證的重要場所。因此也成為恐怖份子攻擊的目標。

美聯社報導，伊斯蘭國組織（IS)宣傳機構阿瑪克通訊社（Amaq News Agency）已在其Telegram頻道承認本次恐攻出自他們的手筆，IS的阿富汗分支比塔利班更加激進。而取得政權的塔利班據悉並未參與其中，且對本次事件表示譴責。

美國總統拜登（Joe Biden）在美東時間26日於白宮發布演講，指出本次攻擊事件是由「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State Khorasan，ISIS-K）發動。

據BBC報導，ISIS-K是一個活躍在巴基斯坦與阿富汗的IS分支，成立於2015年1月，吸收來自其他聖戰組織中的激進成員，尤其是認為塔利班不夠極端的出走成員，是阿富汗境內「最極端、暴力的組織」，與塔利班的關係自是不合。

拜登在演說中將殉職的軍人稱之為「英雄」，並矢言策劃恐攻的組織需付出代價：「我們不會原諒、不會遺忘。我們會把你們（凶手）追捕到案，要你們付出代價。」