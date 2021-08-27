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副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種　籲國人施打疫苗•保護自己保護家人

賴副總統今天(27日) 接種高端疫苗，由總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、民進黨立委邱泰源陪同，全程透過臉書直播。他在早上7時30分前抵達台大醫學院體育館。

By 宇妍, 台灣英文新聞
2021/08/27 09:56
圖/總統府

圖/總統府

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 副總統賴清德今天(27日) 一早前往台大醫學院體育館完成接種高端疫苗；施打完，副總統秀出接種黃卡並比出「讚」的手勢，他呼籲國人，打疫苗保護自己與保護家人，請大家照疫情指揮中心安排，登記施打。

副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種　籲國人施打疫苗•保護自己保護家人圖/總統府

副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種　籲國人施打疫苗•保護自己保護家人圖/中央社

國產高端疫苗本週一（8月23日）開始施打，賴清德副總統今（27）日上午依照本週一上網預約接種地點，前往台大醫學院體育館，並循相關流程接種高端疫苗。

賴副總統今天接種高端疫苗由總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）、民進黨立委邱泰源陪同，全程透過臉書直播；他在早上7時30分前抵達台大醫學院體育館，抵達後，他先關心民眾施打疫苗情況，並在台灣大學副校長張上淳、台大醫院院長吳明賢、台大醫學院院長倪衍玄及立法委員邱泰源等陪同下，自行插入健保卡完成報到。

副總統接著依動線規畫量測體溫、接受醫師問診、瞭解疫苗施打注意事項，及簽署接種同意書。隨後，由護理人員為副總統施打疫苗。

護理人員確認他今天施打的是高端疫苗第一劑；副總統量測耳溫度36.8度，接著填寫資料及簽名。

副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種　籲國人施打疫苗•保護自己保護家人圖/總統府

台大醫師向副總統說明施打高端疫苗的注意事項並確認資料；副總統等候醫師上傳資料時，也與台大團隊成員閒聊，了解台大疫苗施打的規劃與情況。

護理師向副總統確認姓名、生日及要施打的疫苗種類。疫苗拆封前、後，護理師還特別向媒體展示，施打疫苗前後的針筒也給副總統看。

副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種　籲國人施打疫苗•保護自己保護家人圖/中央社

副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種　籲國人施打疫苗•保護自己保護家人圖/中央社

隨後副總統領回接種黃卡及健保卡，並獲贈疫苗紀念貼紙，後續將由醫療團隊掌握身體狀況。

媒體問副總統打完心情如何？賴副總統回說，「很好，打疫苗保護自己與保護家人，請大家照疫情指揮中心安排，登記施打」。他還比個注射的手勢打在自己左肩。

副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種　籲國人施打疫苗•保護自己保護家人

圖/中央社

副總統也拿出黃卡供媒體拍攝。隨後與醫師、護理師一同比讚接受媒體拍攝。對於媒體喊話「副總統會不會怕打完肚子餓？」他笑笑沒有回答。

離開前，副總統前往打卡點拍照留念。「給台大按個讚、給台灣按個讚」，「台大，讚，台灣，讚」。邱泰源也請副總統在打卡處，兩人合拍一次合照。台大醫院並把紀念徽章贈送給副總統。

副總統鼓勵國人打疫苗，保護自己、也保護家人，並依照疫情指揮中心安排登記施打。

他感謝台大醫院把每個細節都想到，並向大家揮手，媒體詢問副總統打完疫苗想吃什麼副總統說「我早上有吃飯」後就離去。

副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種　呼籲國人施打疫苗•保護自己、也保護家人

副總統賴清德完成台灣自產高端疫苗接種　籲國人施打疫苗•保護自己保護家人圖/總統府
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