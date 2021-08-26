疫苗引發的心肌炎、心包膜炎　容易在何時發生？

【健康醫療網／編輯部整理】美國食藥署與歐盟藥品主管機關發現，施打BNT 與莫德納Covid-19 mRNA疫苗和心肌炎、心包膜炎之間，可能有關聯性。歐洲藥管局分析，截至7月10日， BNT的1.77億劑接種疫苗中，出現145例心肌炎，以及138例心包炎；而莫德納2000萬劑疫苗接種當中，則是出現19例心肌炎和19例心包炎，其中5人死亡。

那麼疫苗還能夠安心施打嗎？對此，心臟血管內科主任施奕仲表示，根據指揮中心表示，雖然數據顯示，確實有發現接種第二劑mRNA疫苗發生心肌炎的年輕男性數字高於預期，但計算其發生率為百萬分之12.6，屬於極罕見的案例，因此從整體公衛角度而言，施打疫苗仍是利遠大於弊。「而且這些年輕人心肌炎發生後，經過適當治療大部分恢復得不錯。」

施奕仲指出，不是只有新冠疫苗有可能會造成心肌炎、心包膜炎等疾病，若民眾對於這類型疾病不熟悉，錯過黃金治療時間，可能會導致更嚴重的結果。以下是這兩種疾病的發病原因、症狀、預防及治療方式。

心肌炎

心肌炎顧名思義是心臟組織發炎，主因是病毒感染。舉例來說，許多腸病毒類的病毒，例如克沙奇病毒、伊科病毒等，或某些上呼吸道或消化道感染的病毒類，例如流感病毒、腺病毒、微小病毒等，若跑到心臟造成心肌感染發炎，就是所謂的病毒性心肌炎。

此外，還有許多不明原因的心肌炎，一般認為可能包含某些免疫失調或異常所引起，例如因自體免疫引發的心肌炎；因mRNA疫苗引發的極罕見心肌炎，可能就是透過免疫異常所導致。文獻上，也有報導極罕見的細菌性或寄生蟲引起的心肌炎。有鑒於心肌炎的主要原因為病毒感染，要預防心肌炎，最重要的就是注意個人衛生、提升免疫力，勤洗手、每年施打流感疫苗，也可預防病毒性心肌炎。

由於心肌炎常因上呼吸道或腸胃道病毒感染，導致心肌炎的症狀非常多變、難以發現，假若感冒症狀異常延長病程，身體越來越虛弱，就應該提高警覺。施奕仲指出，心臟發炎時，會降低心肌的收縮能力而影響血液輸出，除了胸痛外，可能會讓人覺得很喘、很累、四肢冰冷、臉色蒼白等症狀；而猛爆性的心肌炎，甚至會導致休克死亡。

心肌炎的型態十分多變，醫師可透過理學檢查、血液檢查或Ｘ光、心臟超音波協助診斷，心電圖會呈現各式各樣的變化，各種心律不整都有可能發生，傳導障礙、STT段異常也很常見，最終再以心臟核磁共振檢查或心肌切片作確切診斷。」而心肌炎的治療方式則是以支持性療法為主，透過藥物改善症狀，給予發炎部位充分的時間恢復，類固醇的角色有正有負，若是確診病毒性心肌炎，免疫球蛋白的治療可能有很好的效果；至於猛爆性心肌炎患會出現急性心臟衰竭的各種癥候，常需要透過葉克膜延續生命，等待換心。

心包膜炎

心包膜是包圍心臟的一層纖維層，會包覆在進入心臟的幾條大血管的根部中，平常可能約有30毫升的液體，做為緩衝撞擊之用。但如果心包膜發炎，心包膜可能會蓄積發炎液體，過多的液體有時會壓迫心臟，造成所謂的心包膜填塞，若未及時執行心包膜穿刺引流，有死亡的風險。

施奕仲解釋，心包膜炎的發病原因部分與心肌炎相似，主要是病毒感染，在台灣，也會遇到因結核菌感染造成的心包膜炎。此外，尿毒症、癌症轉移、化療電療引起的反應性心包膜炎，也是可能的發生原因。因為造成心包膜炎的成因眾多，預防之道應該以提升免疫力並且從預防或控制慢性病著手，日常生活應均衡飲食以攝取多樣營養素，規律運動來強健身體，並積極控制三高（高血壓、高血糖、高血脂）。

症狀通常是中央或左側的胸痛，尤其呼吸時會更加嚴重、不舒服，可能會合併躺下時呼吸易喘、身體虛弱、發燒、心悸、腹瀉以及嘔吐等症狀。

臨床上，醫師會用聽診檢查是否有特殊的心包摩擦音，或是使用心電圖、超音波檢查等檢測來了解。若是發炎情況嚴重，除了使用消炎藥物緩解，若引發大量心包膜積液，會使用手術或引流將積液排除，避免心包填塞死亡。

疫苗引發的心肌炎、心包膜炎 容易發生在施打一周後

施奕仲表示，無論是心肌炎或心包膜炎，只要提高警覺，出現症狀後及時治療，以這次mRNA疫苗施打後產生的心肌炎與心包膜炎的案例，一般來說都不會威脅生命。即使是疫苗引起的副作用，根據美國疾管中心統計除極少數案例以外，絕大多數人都能康復。

根據歐盟藥品管理局的說法，mRNA疫苗造成的心肌炎或心包膜炎副作用，主要發生在年輕男性、第二劑接種的時候，且發病時間約在一周後到28天內發生。近期台灣出現第一例打完莫德納疫苗診斷心肌炎的疑似案例，是60多歲的女性患者，可見除了年輕男性，任何年齡、性別也都應該提高警覺。

資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp

（文章授權提供／優活健康網）

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51115

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