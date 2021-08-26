Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 旅遊美食

「佳玲，你回來了！」慶祝本土確診清零 板橋凱撒快閃客房餐飲優惠活動

憑名字享延遲退房、飲料買一送一、家宴外帶單品75折，臉書再抽豪華客房住宿券及餐飲美饌券多項好禮

By 台灣英文新聞
2021/08/26 19:19
「佳玲，你回來了！」慶祝本土確診清零 板橋凱撒快閃客房餐飲優惠活動
「佳玲，你回來了！」慶祝本土確診清零 板橋凱撒快閃客房餐飲優惠活動
「佳玲，你回來了！」慶祝本土確診清零 板橋凱撒快閃客房餐飲優惠活動

全台經過長達3個月的新冠肺炎防疫警戒期、政府不斷宣導全民嚴格遵守並提高施打疫苗普及率，總算抗疫成功、換來期待已久的本土確診清零終於回來！歡慶清零同時也期待持續「+0」，板橋凱撒大飯店即日起至9/25推出快閃客房餐飲優惠活動，凡當日中央流行疫情指揮中心下午2點公佈本土確診『0』，飯店隨即推出系列活動：(一)當日住房賓客姓名符合「+0」同音者，可享隔日延遲退房2小時及大廳酒吧飲料買一送一；(二)當日下午2:30-5:00官網線上購物車家宴單品75折快閃優惠，訂購連結：https://reurl.cc/Q9kR99；(三)臉書抽獎活動「一起找回『佳玲』吧！」，尋找與「+0」同音名字的好友，於飯店指定貼文下方留言：「我是佳玲，找我嗎？」即可參加抽獎活動，獎品包括豪華客房住宿券、朋派組合餐、家宴內用單人美饌券！板橋凱撒邀請全民一同集氣留住「佳玲」， 活動詳情：https://reurl.cc/O09bzX

【佳玲，你回來了！ 住房餐飲享優惠】

當日入住房客姓名有「+0」同音(例 佳玲/嘉靈/家鈴 等)即可符合以下內容：

1. 享隔日延遲退房2小時(僅可房客名字同音本人享有該間客房優惠使用乙次)

2. 憑房卡享當日大廳酒吧飲料買一送一(酒精除外，每房限乙次)

3. 限官網/電話訂房方可適用

【家宴中餐廳-外帶單品75折】

當日下午2:30-5:00即刻開放官網線上購物車家宴外帶單品75折快閃優惠，

傳送門：https://reurl.cc/NroWg9

【臉書活動-一起找回「佳玲」吧！】

活動即日起至8/31

尋找與「+0」同音名字的好友，於板橋凱撒臉書指定貼文下方留言：「我是佳玲，找我嗎?」，即可參加抽獎活動，獎品包括豪華客房住宿券、朋派外帶組合餐、家宴內用單人美饌券，活動網址：https://reurl.cc/O09bzX

更新時間 : 2021-08-26 20:29 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北4人接種後猝死　確切死因與關聯待釐清
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北4人接種後猝死　確切死因與關聯待釐清
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星