「佳玲，你回來了！」慶祝本土確診清零 板橋凱撒快閃客房餐飲優惠活動

全台經過長達3個月的新冠肺炎防疫警戒期、政府不斷宣導全民嚴格遵守並提高施打疫苗普及率，總算抗疫成功、換來期待已久的本土確診清零終於回來！歡慶清零同時也期待持續「+0」，板橋凱撒大飯店即日起至9/25推出快閃客房餐飲優惠活動，凡當日中央流行疫情指揮中心下午2點公佈本土確診『0』，飯店隨即推出系列活動：(一)當日住房賓客姓名符合「+0」同音者，可享隔日延遲退房2小時及大廳酒吧飲料買一送一；(二)當日下午2:30-5:00官網線上購物車家宴單品75折快閃優惠，訂購連結：https://reurl.cc/Q9kR99；(三)臉書抽獎活動「一起找回『佳玲』吧！」，尋找與「+0」同音名字的好友，於飯店指定貼文下方留言：「我是佳玲，找我嗎？」即可參加抽獎活動，獎品包括豪華客房住宿券、朋派組合餐、家宴內用單人美饌券！板橋凱撒邀請全民一同集氣留住「佳玲」， 活動詳情：https://reurl.cc/O09bzX

【佳玲，你回來了！ 住房餐飲享優惠】

當日入住房客姓名有「+0」同音(例 佳玲/嘉靈/家鈴 等)即可符合以下內容：

1. 享隔日延遲退房2小時(僅可房客名字同音本人享有該間客房優惠使用乙次)

2. 憑房卡享當日大廳酒吧飲料買一送一(酒精除外，每房限乙次)

3. 限官網/電話訂房方可適用

【家宴中餐廳-外帶單品75折】

當日下午2:30-5:00即刻開放官網線上購物車家宴外帶單品75折快閃優惠，

傳送門：https://reurl.cc/NroWg9

【臉書活動-一起找回「佳玲」吧！】

活動即日起至8/31

尋找與「+0」同音名字的好友，於板橋凱撒臉書指定貼文下方留言：「我是佳玲，找我嗎?」，即可參加抽獎活動，獎品包括豪華客房住宿券、朋派外帶組合餐、家宴內用單人美饌券，活動網址：https://reurl.cc/O09bzX