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農遊券888元來囉！第一階段先抽88萬名幸運兒　消費滿千再抽58萬份

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/26 18:01
農委會宣布推出農遊券，金額為888元，第一階段88萬張、第二階段58萬張，共146萬張。（圖／農委會）

農委會宣布推出農遊券，金額為888元，第一階段88萬張、第二階段58萬張，共146萬張。（圖／農委會）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）行政院今（26）日公布振興5倍券的發放方式，農委會同時宣布加碼推出農遊券，金額為888元，第一階段88萬張、第二階段58萬張，共146萬張，跟去年一樣是電子券的條碼形式，但要抽第二階段則需憑在活動地點消費滿1000元發票。

農委會表示，農委會配合振興五倍券加碼推出的農遊券，對比去年的250元，面額提高到888元，第一階段將抽出88萬個幸運兒，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，將再送出58萬張，以刺激年節消費。

至於抽籤資格，所有領5倍券的人都可以參與第一階段，只要在行政院推出的共通平台勾選抽籤意願，都有機會可以抽中農遊券，預計自110年10月至111年的4月期間都可使用，可至農委會輔導10大類領域消費使用。

第二階段則在明年農曆過年前抽籤，但要取得第二階段抽籤資格，必須在農遊券使用地點消費滿1000元，憑滿此金額的發票（收據），才能參加抽籤。

關於參與農遊券活動的業者，農委會表示，去年有2700家，今年增加到3000家，共有以下10類：

  1. 農村好物、農社企業者
  2. 農村社區組織或團體
  3. 取得許可登記證休閒農場
  4. 休閒農業區旅遊服務中心與會員業者
  5. 田媽媽、亮點茶莊、農村酒莊或有固定據點之百大或在地青農
  6. 農漁特產展售中心、直銷站、社區小舖、漁產直販所
  7. 特色主題農遊業者
  8. 魚貨直銷中心或觀光魚市業者或攤商
  9. 領有娛樂漁業執照業者
  10. 國家森林遊樂區

此外，為刺激民眾消費，農委會好康再加碼，除了購買農林漁牧、農村好物產品滿額再加碼贈外，更有農漁村旅遊加碼抽獎活動以及國家森林遊樂區門票優惠，並且舉辦青年市集活動，讓民眾好玩好買歡樂購。
農委會
農遊券
振興5倍券

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