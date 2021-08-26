Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

氣候挑戰嚴峻 新北邀青年共思2050零碳藍圖 侯市長：從現在開始改變

By 台灣英文新聞
2021/08/26 17:16
照片來源：新北市政府環保局提供

照片來源：新北市政府環保局提供

第二屆新北永續未來學院25日閉幕，來自高中、大學30名學員連續兩日參與有關氣候變遷、綠色產業、海洋廢棄物等永續課程，並針對新北市「2050零碳行動」提出願景方案。新北市長侯友宜也以影片方式現身呼籲年輕人重視氣候衝擊，勉勵學員「此刻為地球做出改變、用行動扭轉局勢」。

環保局表示，因疫情因素，今年的營隊採線上舉行，市長在24日以影片方式歡迎學員。原本最吸引學員的戶外參訪課程如八里垃圾焚化廠、資源回收場、由海洋廢棄物製成藝術品的海漂實驗室，皆以事先錄影或講師線上導覽解說的方式進行，不受疫情的影響，學員仍可透過鏡頭瞭解日常垃圾以及資收物的後端處理流程，並透過海廢藝術品感受大海目前遭遇的危機，瞭解垃圾源頭減量的重要性。

市長對學員表示，極端氣候最近不斷在全球各地發生，聯合國氣候變遷小組本月也提出報告，指出氣候災難從50年發生一次縮短到10年，示警各國「全世界可能沒有一個地方是安全的」。市長也提到新北市率全國之先於去年提出「零碳翻轉」，新北正透過打造無煤城市、規劃八里零碳示範區、未來重大的都市計畫導入零碳設計等方式，讓新北邁向零碳城市，也希望年輕人能夠認知氣候挑展的嚴峻，並邀請青年人加入氣候行動，為新北和台灣永續發展即刻努力。

環保局表示，學員們須在兩天課程後提出2050零碳行動的願景方案。即使是線上互動，討論依舊熱絡，願景方案也充滿新世代的見解和創新力。獲得第一名獎項的提案為「吃什麼東西」，學員們以「食物」為題發揮，提出糧食生產佔全球溫室氣體總排放的1/5，並標示各食物種類的排碳高低，介紹對環境有益的食物，檢視食物生產、運輸、包裝及烹飪的過程中如何調整碳排，倡導減少肉食消費，吃當季當地、減少包裝，強調食物是生活中無法缺少的一部分。有學員也針對校園環保的瓶頸提出分析，認為校園回收設施不足、學校約束力較低以及趣味性較低，建議環保組織可提供社團補助或建立獎勵制度；也有學員提倡「撿不是唯一，減才是唯一」，從日常生活進行源頭減量等，深度和廣度都讓評審相當驚艷。

氣候挑戰嚴峻 新北邀青年共思2050零碳藍圖 侯市長：從現在開始改變

照片來源：新北市政府環保局提供

氣候挑戰嚴峻 新北邀青年共思2050零碳藍圖 侯市長：從現在開始改變

照片來源：新北市政府環保局提供

更新時間 : 2021-08-26 18:08 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北4人接種後猝死　確切死因與關聯待釐清
【最新解剖結果】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北4人接種後猝死　確切死因與關聯待釐清
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記
新北市疫苗殘劑施打怎預約？ 侯友宜：即日起開放233處候補登記