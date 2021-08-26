氣候挑戰嚴峻 新北邀青年共思2050零碳藍圖 侯市長：從現在開始改變

第二屆新北永續未來學院25日閉幕，來自高中、大學 30名學員連續兩日參與有關氣候變遷、綠色產業、 海洋廢棄物等永續課程，並針對新北市「2050零碳行動」 提出願景方案。 新北市長侯友宜也以影片方式現身呼籲年輕人重視氣候衝擊， 勉勵學員「此刻為地球做出改變、用行動扭轉局勢」。

環保局表示，因疫情因素，今年的營隊採線上舉行，市長在24日以 影片方式歡迎學員。 原本最吸引學員的戶外參訪課程如八里垃圾焚化廠、資源回收場、 由海洋廢棄物製成藝術品的海漂實驗室， 皆以事先錄影或講師線上導覽解說的方式進行，不受疫情的影響， 學員仍可透過鏡頭瞭解日常垃圾以及資收物的後端處理流程， 並透過海廢藝術品感受大海目前遭遇的危機， 瞭解垃圾源頭減量的重要性。

市長對學員表示，極端氣候最近不斷在全球各地發生， 聯合國氣候變遷小組本月也提出報告，指出氣候災難從50年發生一 次縮短到10年，示警各國「全世界可能沒有一個地方是安全的」。 市長也提到新北市率全國之先於去年提出「零碳翻轉」， 新北正透過打造無煤城市、規劃八里零碳示範區、 未來重大的都市計畫導入零碳設計等方式，讓新北邁向零碳城市， 也希望年輕人能夠認知氣候挑展的嚴峻， 並邀請青年人加入氣候行動，為新北和台灣永續發展即刻努力。

環保局表示，學員們須在兩天課程後提出2050零碳行動的願景方 案。即使是線上互動，討論依舊熱絡， 願景方案也充滿新世代的見解和創新力。獲得第一名獎項的提案為「 吃什麼東西」，學員們以「食物」為題發揮， 提出糧食生產佔全球溫室氣體總排放的1/5， 並標示各食物種類的排碳高低，介紹對環境有益的食物， 檢視食物生產、運輸、包裝及烹飪的過程中如何調整碳排， 倡導減少肉食消費，吃當季當地、減少包裝， 強調食物是生活中無法缺少的一部分。 有學員也針對校園環保的瓶頸提出分析，認為校園回收設施不足、 學校約束力較低以及趣味性較低， 建議環保組織可提供社團補助或建立獎勵制度；也有學員提倡「 撿不是唯一，減才是唯一」，從日常生活進行源頭減量等， 深度和廣度都讓評審相當驚艷。

照片來源：新北市政府環保局提供

照片來源：新北市政府環保局提供