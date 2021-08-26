萬里蟹悄悄探頭 魚市價格正好

一年四季皆有秩序， 魚介貝類依照四季變化及潮水的變化進行繁衍、遷徙、冬眠、 攝食及成長，在即將進入秋天的西北漁場大海深處， 萬里蟹經過一年的增肥成長， 也正悄悄的跟潮水從北方南下準備交配產卵，彷彿像汛期一般遷徙， 在漁民及漁業學者亦稱為「魚汛」， 此時的萬里蟹黃肥膏白肉質飽滿豐虞，據萬里捕蟹船主表示， 這波魚迅期間上岸的萬里蟹，品質好、價格優惠，龜吼、 富基及野柳產地魚市攤商皆可購買生猛活跳的活蟹， 防疫在家好好享受鮮美萬里蟹。

漁業處表示，身為野生海蟹的萬里蟹一年四季都有產出， 又以中秋到翌年過年前品質產量最為穩定，國曆8月底北方海域酷暑 漸漸遠去，專責捕撈萬里蟹的漁民便會前往西北漁場一探究竟， 看看萬里蟹有沒有準時南下，像這種靠天賞臉吃飯的傳統漁業， 對大自然更具敬畏之心，瞬息萬變的海況，萬里蟹漁民互通有無， 包括天氣潮水及萬里蟹魚汛互相通報，準備一起出海捕撈萬里蟹， 漁民總是可以在一望無際水域中找到自己的秘密捕蟹基地下籠， 得失自己衡量，現在第一批剛返港的萬里蟹已開始上岸， 邀請大家搶先品嚐。

雖說萬里蟹一年四季都有，但萬里蟹（花蟹、三點蟹、石蟳） 也都有各自喜好的時節，捕蟹船主表示， 萬里蟹三種中花蟹一年四季都有零星產出，體型碩大， 以中秋時節最為肥美；而三點蟹就像前鋒一樣，大批的來大批的走， 肉質纖細、產量穩定，而石蟳是三種裡面最挑剔最喜歡冷水的螃蟹， 殼硬且厚，肉質鹹香Q彈，各有各的特色， 而目前第一波萬里蟹多以花蟹、三點蟹為主，剛進入魚市， 價格正好，愛吃萬里蟹的饕客們，不要錯失這一波CP值高的萬里蟹 ，清蒸10分鐘，就有美味的萬里蟹大餐等著你喔！

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萬里蟹官網https://wanlicrab.tw/ index.php

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