萬里蟹悄悄探頭 魚市價格正好

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供
一年四季皆有秩序，魚介貝類依照四季變化及潮水的變化進行繁衍、遷徙、冬眠、攝食及成長，在即將進入秋天的西北漁場大海深處，萬里蟹經過一年的增肥成長，也正悄悄的跟潮水從北方南下準備交配產卵，彷彿像汛期一般遷徙，在漁民及漁業學者亦稱為「魚汛」，此時的萬里蟹黃肥膏白肉質飽滿豐虞，據萬里捕蟹船主表示，這波魚迅期間上岸的萬里蟹，品質好、價格優惠，龜吼、富基及野柳產地魚市攤商皆可購買生猛活跳的活蟹，防疫在家好好享受鮮美萬里蟹。
漁業處表示，身為野生海蟹的萬里蟹一年四季都有產出，又以中秋到翌年過年前品質產量最為穩定，國曆8月底北方海域酷暑漸漸遠去，專責捕撈萬里蟹的漁民便會前往西北漁場一探究竟，看看萬里蟹有沒有準時南下，像這種靠天賞臉吃飯的傳統漁業，對大自然更具敬畏之心，瞬息萬變的海況，萬里蟹漁民互通有無，包括天氣潮水及萬里蟹魚汛互相通報，準備一起出海捕撈萬里蟹，漁民總是可以在一望無際水域中找到自己的秘密捕蟹基地下籠，得失自己衡量，現在第一批剛返港的萬里蟹已開始上岸，邀請大家搶先品嚐。
雖說萬里蟹一年四季都有，但萬里蟹（花蟹、三點蟹、石蟳）也都有各自喜好的時節，捕蟹船主表示，萬里蟹三種中花蟹一年四季都有零星產出，體型碩大，以中秋時節最為肥美；而三點蟹就像前鋒一樣，大批的來大批的走，肉質纖細、產量穩定，而石蟳是三種裡面最挑剔最喜歡冷水的螃蟹，殼硬且厚，肉質鹹香Q彈，各有各的特色，而目前第一波萬里蟹多以花蟹、三點蟹為主，剛進入魚市，價格正好，愛吃萬里蟹的饕客們，不要錯失這一波CP值高的萬里蟹，清蒸10分鐘，就有美味的萬里蟹大餐等著你喔！
相關資訊請參考：
萬里蟹官網https://wanlicrab.tw/index.php
螃蟹快報FB粉絲專頁https://www.facebook.com/WanliCrab/