新北首次線上幼兒園園長會議 公布準公共幼兒園突破200間

因應後疫情時代避免群聚， 新北市教育局以線上會議方式辦理「110學年度公私立幼兒園園長 (主任)會議」，包括公幼243間、私幼837間， 超過千人熱烈與會。市長侯友宜今(26)日出席表達對園所落實防 疫工作的感謝，並公布110學年度準公幼的數量達206間、 可收托超過1萬2,000名幼兒，打造新北市平價、 優質的教保服務，另也公布今年度新編《 幼兒身體動作課程資源手冊》專書。

市長侯友宜表示，在防疫期間感謝各幼兒園提供基本照顧， 並落實環境消毒及協助各項宣導不遺餘力。 近期也補助各園購置用餐防疫隔板、快篩試劑及其他防疫用品， 總經費達2,200萬元，以最高規格守護孩子健康。然而， 防疫工作並未結束，提醒幼兒園持續加強防疫工作保護幼兒， 也期許園長(主任)帶領教保服務人員，以溫暖、正向、尊重、 溝通、安全之五星原則，提供家長安心送托場域， 市府上下齊心合作，共創正向溫暖的教保服務環境。

教育局表示，110學年度準公幼的數量達到206間、可收托超過 1萬2,000名幼兒。新北市以公立幼兒園增班、 增設非營利幼兒園及私幼轉型準公共化幼兒園3個面向， 增加平價幼兒園服務比例，提供「安居樂業－推動友善生養， 促進健康樂活」的托育環境。

此外，110學年度第1學期將再辦理準公共幼兒園申請， 在簽訂契約期間，規劃教保輔導團主動入園輔導，針對課程與教學、 場地規劃與情境布置、園務發展與經營等面向提供建議及諮詢。 此外，自108學年度起已挹注146間幼兒園2,770萬元協助 硬體改善，另中央每年將持續補助約4千多萬元， 讓準公共化幼兒園教學環境更優化。

為了培養孩子運動習慣，讓親師即使在疫情，也能帶孩子室內運動， 新北市邀請臺北市立大學體育系主任王宗騰教授、 馬偕醫護管理專科學校李昭明教授指導，以及現場教保人員共同參與 110年度新編的《幼兒身體動作課程資源手冊》專書。 配合不同年齡層設計相對應運動遊戲， 並規劃教案設計及幼兒身體動作評估，運用在日常課程， 協助親師帶領維持基本運動量。

教育局表示，幼兒園教師的正向管教專業知能非常重要， 維護聯合國兒童權益公約中規範的幼兒保護及照顧之權益， 本次會議邀請豐富幼教經驗的高元杰聘任督學進行正向管教講座， 分享如何保護孩子的實務經驗。新北市將持續推動各項幼教政策， 成為親師堅強的後盾，一同守護孩子成長。