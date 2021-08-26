Samsung Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G系列中華電信預購熱烈

中華電信今(26) 日宣布開放眾所矚目的兩款摺疊新機Samsung Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G 全機型在網路門市限量預購，獲星粉熱烈預購， 於開放約2小時迅速額滿！

統計中華電信網路門市預購狀況，以Samsung Galaxy Z Flip3 5G預購佔8成為最多， 顯示價格更親民的Samsung新款翻蓋式摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G，更受多數星粉青睞，容量以256G最多， 顏色以絨絲白最搶手。 另中華電信獨賣的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold3 5G 12G/512G快手搶購一空，以霧面外觀的「冷杉綠」 最受忠實星粉青睞。

凡於今(26)日完成預購的客戶，於9月7日起即可優先領機， 還可獲得限量早鳥禮「全星守護行動裝置意外保障一年期」， 預購Galaxy Z Fold3 5G再享三星商城指定配件購物金最高6,000元、Galaxy Z Flip3 5G亦同享三星指定購物金4,500元。 更多中華電信Samsung Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G系列新機資費與預購訊息，請參www.cht.com. tw/home/campaign/ samsunggalaxypromo