Samsung Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G系列中華電信預購熱烈

中華電信今(26)日宣布開放眾所矚目的兩款摺疊新機Samsung Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G 全機型在網路門市限量預購，獲星粉熱烈預購，於開放約2小時迅速額滿！
統計中華電信網路門市預購狀況，以Samsung Galaxy Z Flip3 5G預購佔8成為最多，顯示價格更親民的Samsung新款翻蓋式摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G，更受多數星粉青睞，容量以256G最多，顏色以絨絲白最搶手。另中華電信獨賣的全新頂規摺疊新機Galaxy Z Fold3 5G 12G/512G快手搶購一空，以霧面外觀的「冷杉綠」最受忠實星粉青睞。
凡於今(26)日完成預購的客戶，於9月7日起即可優先領機，還可獲得限量早鳥禮「全星守護行動裝置意外保障一年期」，預購Galaxy Z Fold3 5G再享三星商城指定配件購物金最高6,000元、Galaxy Z Flip3 5G亦同享三星指定購物金4,500元。更多中華電信Samsung Galaxy Z Fold3 / Flip3 5G系列新機資費與預購訊息，請參www.cht.com.tw/home/campaign/samsunggalaxypromo