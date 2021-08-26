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BNT疫苗副作用含心肌炎且多為年輕人 專家：機率僅每10萬人中1至5人

新英格蘭醫學期刊指出，輝瑞/BNT疫苗將略增心肌炎風險，但染疫致病比率更高。

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By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/26 17:02
以色列研究指出，施打BNT疫苗會略增心臟發炎風險。（圖/中央社）

以色列研究指出，施打BNT疫苗會略增心臟發炎風險。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）研究指出，接種輝瑞/BNT疫苗者有可能罹患心肌炎，不過近期的報告顯示，每10萬人中僅1至5人可能得到心肌炎，比罹患新冠肺炎後併發心肌炎的機率還低。

輝瑞/BNT疫苗是全球第一款獲世界衛生組織（WHO）批准緊急使用的新冠肺炎疫苗，也是美國第一個核准16歲以上青年施打的疫苗。同時，台灣最快有望在8月底讓150萬劑到200萬劑BNT疫苗入台。隨著接種BNT疫苗人數的增加，關於其副作用的研究也持續進行。

以色列最大保健組織Clalit Health Services就著手BNT疫苗副作用的研究，並於新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）發表報告。其中發現，每10萬人中，可能有1至5人得到心肌炎。心肌炎也是罹患新冠肺炎後可能會併發的症狀之一，根據Clalit Health Services的研究，罹患新冠肺炎導致心肌炎的機率，為每10萬人中11人，因此接種疫苗還是相對安心的選擇。

Clalit Health Services此次的BNT副作用研究，奠基於逾88萬的接種人次，其中有21人回報心肌炎症狀，且多數為年輕人，不過大部分人的症狀都相當輕微。研究也指出，未打疫苗的人較有可能經歷更嚴重的副作用。根據台灣家庭醫學醫學會，心肌炎指的是心臟肌肉發炎，其臨床症狀包含輕度呼吸困難或胸痛，嚴重者可能導致心因性休克，不過這並非常見的疾病。
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