買蜂蜜不用怕被騙了！食藥署預告標示新規　最快112年上路

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）想買純蜂蜜又怕被騙嗎？衛福部日前預告訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案」，未來除非是100%純蜂蜜產品才能標示為「蜂蜜(蜜)」，凡是有加糖或其他添加物者，一律都要標明，新制最快於112年7月1日上路。

食藥署表示，由於民眾對於市售的蜂蜜是否為「純蜂蜜」有許多疑慮，且坊間也常看到蜂蜜調味類的產品，因此食藥署邀集專家、業者耗時約半年討論，著手訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案」。

該草案的規定，是依包裝蜂蜜及其糖漿類產品所含蜂蜜含量，規範產品品名標示，以及蜂蜜原料原產地標示。未來蜂蜜含量達60%以上的產品，有添加糖(糖漿)者，都必須在品名上標示，例如添加糖漿者須標示「加糖蜂蜜」；添加糖(糖漿)以外之其他原料，而未添加糖(糖漿)者，品名應標示如「調製蜂蜜」或「含〇〇蜂蜜」。

至於蜂蜜含量未達60%，且品名含「蜂蜜(蜜)」字樣者，則品名應完整標示如「蜂蜜(蜜)口味」或「蜂蜜(蜜)風味」。

此外，前述產品均應依蜂蜜含量多寡依序標示蜂蜜原料原產地。未來只有100%純蜂蜜產品才能標示為標示「蜂蜜(蜜)」、「100%蜂蜜(蜜)」、「純蜂蜜(蜜)」；未添加蜂蜜之包裝糖漿產品，品名不得標示「蜂蜜(蜜)」字樣。

本草案之預告評論期為60日，以蒐集各界意見。預計自112年7月1日(以產品製造日期為準)實施。屆時未依規定標示者可依「食安法」開罰新台幣3萬至300萬元；標示不實者可罰4萬到400萬元。