Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 食安健康

買蜂蜜不用怕被騙了！食藥署預告標示新規　最快112年上路

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/26 14:55
衛福部日前預告訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案」，未來除非是100%純蜂蜜產品才能標示為「蜂蜜(蜜)」。（示意圖／Getty Im...

衛福部日前預告訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案」，未來除非是100%純蜂蜜產品才能標示為「蜂蜜(蜜)」。（示意圖／Getty Im...

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）想買純蜂蜜又怕被騙嗎？衛福部日前預告訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案」，未來除非是100%純蜂蜜產品才能標示為「蜂蜜(蜜)」，凡是有加糖或其他添加物者，一律都要標明，新制最快於112年7月1日上路。

食藥署表示，由於民眾對於市售的蜂蜜是否為「純蜂蜜」有許多疑慮，且坊間也常看到蜂蜜調味類的產品，因此食藥署邀集專家、業者耗時約半年討論，著手訂定「包裝蜂蜜及其糖漿類產品標示規定草案」。

該草案的規定，是依包裝蜂蜜及其糖漿類產品所含蜂蜜含量，規範產品品名標示，以及蜂蜜原料原產地標示。未來蜂蜜含量達60%以上的產品，有添加糖(糖漿)者，都必須在品名上標示，例如添加糖漿者須標示「加糖蜂蜜」；添加糖(糖漿)以外之其他原料，而未添加糖(糖漿)者，品名應標示如「調製蜂蜜」或「含〇〇蜂蜜」。

至於蜂蜜含量未達60%，且品名含「蜂蜜(蜜)」字樣者，則品名應完整標示如「蜂蜜(蜜)口味」或「蜂蜜(蜜)風味」。

此外，前述產品均應依蜂蜜含量多寡依序標示蜂蜜原料原產地。未來只有100%純蜂蜜產品才能標示為標示「蜂蜜(蜜)」、「100%蜂蜜(蜜)」、「純蜂蜜(蜜)」；未添加蜂蜜之包裝糖漿產品，品名不得標示「蜂蜜(蜜)」字樣。

本草案之預告評論期為60日，以蒐集各界意見。預計自112年7月1日(以產品製造日期為準)實施。屆時未依規定標示者可依「食安法」開罰新台幣3萬至300萬元；標示不實者可罰4萬到400萬元。

買蜂蜜不用怕被騙了！食藥署預告標示新規　最快112年上路
蜂蜜
食藥署

相關新聞

這4種飲料配藥吃　當心心悸等副作用風險大增
這4種飲料配藥吃　當心心悸等副作用風險大增
2021/08/23 11:08
「頂呱呱」調味粉防腐劑超標　1.4萬公斤遭台灣食藥署退運銷毀
「頂呱呱」調味粉防腐劑超標　1.4萬公斤遭台灣食藥署退運銷毀
2021/08/10 13:53
信東止痛針「克痛解」出現黃褐色結晶沉澱　食藥署回收4.3萬支
信東止痛針「克痛解」出現黃褐色結晶沉澱　食藥署回收4.3萬支
2021/07/29 12:30
高端疫苗通過EUA　20歲以上適用、須接種2劑　陳時中：8月可少量供貨　
高端疫苗通過EUA　20歲以上適用、須接種2劑　陳時中：8月可少量供貨　
2021/07/19 14:48
網稱日本AZ疫苗微生物超標　陳時中：與捐贈台灣之疫苗無關•別再誤傳
網稱日本AZ疫苗微生物超標　陳時中：與捐贈台灣之疫苗無關•別再誤傳
2021/07/17 17:50

更新時間 : 2021-08-26 15:35 GMT+08:00

最受歡迎

整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
整理包！居家快篩試劑 4大超商、藥妝店、量販店買得到！開賣時間、售價和廠牌一次看
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北4人接種後猝死　確切死因與關聯待釐清
【最新】台灣國產高端疫苗23日開打•桃園基隆新北4人接種後猝死　確切死因與關聯待釐清
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
新北市二級指引一次看！8/3起開放餐飲業內用　8/10起開放泳池和足球場　
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
7/27起台中降二級指引一次看！開放餐廳、夜市、美食街內用　自行車道、藝文空間等有條件解封
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
8/24起墾丁水域活動解封！海泳、浮潛及自由潛水全數開放
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
【更新】如夢似幻「粉黛亂子草」屬外來入侵種　台灣南投縣府要求集集業者1週內移除•否則開罰
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
【更新】台灣北市7日起可預約免費PCR篩檢•聯醫等7家院所限網路掛號　目前共驗出16例陽性確診者
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
《米其林台北台中指南2021》完整名單揭曉！頤宮4度蟬聯三星、侯布雄升二星
中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停　恐衝擊全球空運
中國上海浦東機場再爆疫情•貨運業務全部暫停　恐衝擊全球空運