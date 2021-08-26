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台灣8/26增2例本土及6例境外移入新冠肺炎　另增2死

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/26 14:16
台灣8/26新增2例本土及6例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增2例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

台灣8/26新增2例本土及6例境外移入COVID-19確定病例；另確診個案中新增2例死亡。（截圖自中央流行疫情指揮中心記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增8例COVID-19確定病例，分別為2例本土及6例境外移入；另確診個案中新增2例死亡。

指揮中心表示，今日新增2例本土病例分別為越南籍和本國籍人士，都是接觸過確診者而染疫。

案16055為越南籍30多歲男性，因曾接觸確診者(案16006)， 8月19日由衛生單位安排採檢(核酸檢驗結果為陰性)並進行居家隔離，8月25日出現喉嚨痛、喉嚨癢及頭痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值14.9)。

案16056為本國籍20多歲女性，因曾接觸確診者(案15969)，8月16日由衛生單位安排採檢(核酸檢驗結果為陰性)並進行居家隔離，8月17日出現喉嚨癢及咳嗽症狀，並於隔日緩解，8月25日接受隔離期滿前採檢，於今日確診(Ct值24)。由於2例個案隔離期間未與他人接觸，且就醫期間之相關接觸者均有適當防護，故皆無匡列接觸者。

今日新增2例死亡個案皆為70歲以上男性，有慢性病史，都是6月底左右發病。

案14517為80多歲男性，具慢性病史、無相關活動接觸史；6月23日因發燒就醫，6月24日採檢並住院隔離治療，6月25日確診，8月4日解除隔離，8月20日死亡。

案14837為70多歲男性，具慢性病史及其他確診個案接觸史；6月27日因出現咳嗽、疲倦症狀就醫採檢，6月28日住院隔離治療，6月29日確診，7月14日解除隔離並出院，8月20日因其他原因死亡。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至8月24日累計公布14,739位確診個案中，已有13,644人解除隔離，解隔離人數達確診人數92.6%。

境外移入部分，今日新增6例個案，為3例男性、3例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(案16050、16052、16057)、日本(案16051、16053)及中國(案16054)入境，入境日介於8月2日至8月24日，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

台灣8/26增2例本土及6例境外移入新冠肺炎　另增2死

截至目前國內累計15,947例確診，分別為1,385例境外移入，14,509例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。

2020年起累計832例COVID-19死亡病例，其中824例本土，個案居住縣市分布為新北市409例、臺北市315例、基隆市28例、桃園市26例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、臺南市、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
新冠肺炎
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