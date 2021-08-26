振興五倍券要來了！9月底登記10月中旬發放、加碼優惠再抽　

台北市目前已有條件開放餐飲內用，不少人趁週末假期外出用餐，民眾配合防疫，採梅花座用餐。 台北市目前已有條件開放餐飲內用，不少人趁週末假期外出用餐，民眾配合防疫，採梅花座用餐。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）行政院今（26）日公布振興五倍券規劃，五倍券額度新台幣5000元，10月上旬全民就能免費直接領取，有紙本及數位券可選，預計使用期限到明(2022)年4月底。

上午行政院會報告「振興五倍券規劃方向」中，行政院政務委員兼發言人羅秉成、國家發展委員會主任委員龔明鑫、政務委員唐鳳、主計總處主計長朱澤民及經濟部次長陳正祺皆出席。羅秉成說，今年考量疫情對內需產業衝擊較大，將去年三倍券擴大為五倍，以期達到消費乘數效果來刺激景氣，同時帶動小商家人力需求與勞動就業，另各部會相關加碼方案也會規劃辦理。

根據記者會內容，此回振興措施有三大特色：振興券限期消費、振興券商家可循環使用、以及鼓勵地方政府／商家／數位支付業者加碼刺激額外消費，產生加成效應。至於三大差異，則是五倍券（五千元消費券）直接發免付一千、鼓勵數位券發放避免群聚、設計加碼回饋幫助小商家。

不過，不開放持五倍券繳稅或繳罰單等與消費無關的行為，部份電商平台也不適用，原則上排除國外電商及國內不受疫情影響的大型電商，排除適用的電商平台將公告，屆時也會公布例外的「電商白名單」。

振興券預計今年9月下旬開放登記預約，10月上旬就能領取使用，使用期限為4月30日。登記管道有三：數位個人綁定振興券可至數位支付業者網頁或APP上進行；數位／紙本也可從五倍券官網或超商預約登記；要領取紙本券者可至中華郵政網頁預約，另登記時需輸入身份證號碼及手機號碼。



（畫面翻攝自行政院官網）



（畫面翻攝自行政院官網）

至於五倍券加碼，預計發放超過1,300萬份，包括去年倍受好評的文化部藝fun券、農委會農遊券、教育部動滋券、客委會客庄券、原民會i原券、經濟部好食券、交通部國旅券（分團客及個人）、國發會地方創生券等協助餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等。另外公股銀行（信用卡及台灣Pay合作店家）及中華郵政也預計提供加碼方案。



（畫面翻攝自行政院官網）