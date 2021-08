曾為美傳奇搖滾樂團Nirvana拍攝專輯封面 「水中男嬰」長大後提告兒童性剝削

(台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導)美國傳奇搖滾樂團Nirvana經典專輯《Nevermind》收錄了該團最紅歌曲《Smells like a teen spirit》,至今仍歷久不衰,專輯封面的裸體男嬰也因此成為大眾心中最熟悉的陌生人,不料該名男嬰長大後提告Nirvana樂團,指控該照片涉及兒童性剝削。

美國享譽全球的經典搖滾樂團Nirvana(台譯:超脫樂團)成立於1987年,其最受歡迎之一的專輯《Nevermind》在全球銷售超過3千萬片,線上串流出現後,這張專輯中最紅的單曲《Smells like a teen spirit》在YouTube的點閱次數更高達13億。

這張專輯以一名裸露男嬰在水中游泳的照片作為封面照片,令人印象深刻,不料該名男嬰過了30年長大成人之後,竟對Nirvana提出告訴,指控照片涉及傳播色情以及兒童性剝削。

在這張1991年的專輯《Nevermind》中,當時還是小嬰兒艾爾登(Spencer Elden)裸體漂浮在游泳池裡,正游向前方一張以魚餌勾著的一塊錢美金鈔票。

時至今日,今年30歲的艾爾登公開發表聲明,表示Nirvana當初同意會在只有4個月大的艾爾登的生殖器上貼上貼紙,然而Nirvana發布專輯時卻未實踐諾言,此外,艾爾登也表示其父母當時沒有簽下任何授權書,他日後也沒有收到任何補償。

因此,艾爾登認為Nirvana是利用「兒童色情照片」進行商業行為,並造成他生活上的實質傷害,包括心理上的痛苦和收入損失。艾爾登也已向Nirvana提出告訴,要求15萬美金的賠償。

針對此事件,有不少人認為艾爾登的主張非常奇怪,因為艾爾登25歲時曾開心模仿當年專輯封面於水中游泳的照片,當時他甚至要求「原汁原味」裸體呈現。因此,外界質疑,若過去拍攝這張照片的經驗這麼糟糕,甚至造成艾爾登的創傷,為何他還願意再拍攝同樣照片。

Hey #SpencerElden. If you wanted the courts to believe you were traumatized by the #Nevermind cover, maybe you shouldn’t have recreated it time and again.#cashgrab pic.twitter.com/LmPLV68MLw