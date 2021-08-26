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曾為美傳奇搖滾樂團Nirvana拍攝專輯封面 「水中男嬰」長大後提告兒童性剝削

紅遍全球的搖滾樂團Nirvana因30年前爆紅的專輯封面惹上官司，封面男嬰表示自己長大後身心受創，要求賠償引發兩極反應。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/26 12:11
美國傳奇樂團Nirvana30年前爆紅的專輯《Nevermind》封面中，游向鈔票的裸體嬰兒長大後向法院控告照片涉及兒童性剝削。（圖取自f...

美國傳奇樂團Nirvana30年前爆紅的專輯《Nevermind》封面中，游向鈔票的裸體嬰兒長大後向法院控告照片涉及兒童性剝削。（圖取自f...

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國傳奇搖滾樂團Nirvana經典專輯《Nevermind》收錄了該團最紅歌曲《Smells like a teen spirit》，至今仍歷久不衰，專輯封面的裸體男嬰也因此成為大眾心中最熟悉的陌生人，不料該名男嬰長大後提告Nirvana樂團，指控該照片涉及兒童性剝削。

美國享譽全球的經典搖滾樂團Nirvana（台譯：超脫樂團）成立於1987年，其最受歡迎之一的專輯《Nevermind》在全球銷售超過3千萬片，線上串流出現後，這張專輯中最紅的單曲《Smells like a teen spirit》在YouTube的點閱次數更高達13億。

這張專輯以一名裸露男嬰在水中游泳的照片作為封面照片，令人印象深刻，不料該名男嬰過了30年長大成人之後，竟對Nirvana提出告訴，指控照片涉及傳播色情以及兒童性剝削。

在這張1991年的專輯《Nevermind》中，當時還是小嬰兒艾爾登（Spencer Elden）裸體漂浮在游泳池裡，正游向前方一張以魚餌勾著的一塊錢美金鈔票。

時至今日，今年30歲的艾爾登公開發表聲明，表示Nirvana當初同意會在只有4個月大的艾爾登的生殖器上貼上貼紙，然而Nirvana發布專輯時卻未實踐諾言，此外，艾爾登也表示其父母當時沒有簽下任何授權書，他日後也沒有收到任何補償。

因此，艾爾登認為Nirvana是利用「兒童色情照片」進行商業行為，並造成他生活上的實質傷害，包括心理上的痛苦和收入損失。艾爾登也已向Nirvana提出告訴，要求15萬美金的賠償。

針對此事件，有不少人認為艾爾登的主張非常奇怪，因為艾爾登25歲時曾開心模仿當年專輯封面於水中游泳的照片，當時他甚至要求「原汁原味」裸體呈現。因此，外界質疑，若過去拍攝這張照片的經驗這麼糟糕，甚至造成艾爾登的創傷，為何他還願意再拍攝同樣照片。
Nirvana
超脫樂團
兒童色情
性剝削
搖滾樂團

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