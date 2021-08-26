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【染疫保護費】 美國達美航空出招 不打疫苗每月多繳200美元

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/08/26 11:04
鹽湖城國際機場達美航空標示（圖／AP）

鹽湖城國際機場達美航空標示（圖／AP）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國新冠肺炎（COVID-19）疫苗充沛，覆蓋率卻陷入停滯，除聯邦政府考慮強制要求員工施打疫苗，數家知名公司也開始採取鐵腕手段，達美航空（Delta Air Lines）下了重手，25日宣布，不打疫苗的員工，每個月請多繳200美元（新台幣5,584元）。

美聯社報導，達美公司表示，過去幾周來，染疫住院的員工，皆未完整接種。平均一人染疫，公司就得付出4萬至5萬美金的醫療成本。不願打疫苗的員工，11月起必須掏腰包，承擔公司的財務風險。

此外，9月12日起，未接種疫苗的員工必須每周採檢，而9月30日起，沒施打疫苗的染疫者，公司也不再提供醫療給付。達美雖不像聯合航空（United Airliens），9月27日起強制員工接種，否則就丟飯碗，但每個月200美金的「染疫保護費」，恐怕也有類似的威嚇效果。

根據達美執行長Ed Bastian，約75%員工已打完疫苗。他相當清楚部分人還在觀望，但美國食藥署（FDA）既已全面批准輝瑞（Pfizer）疫苗之使用，意味沒有人能再有藉口不打疫苗。

美國達美與聯合航空都已要求新進人員接種疫苗，至於規模較小的夏威夷航空（Hawaiian Airlines）與邊疆航空（Frontier Airlines），則是讓員工選擇打疫苗或定期採檢。美國航空（American Airlines）與西南航空（Southwest Airlines）目前仍以鼓勵方式，尚未強制執行。
達美
航空
疫苗

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