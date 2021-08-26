【「台灣市博會」熱鬧登場】全台各地9場館　讓民眾體驗疫情下•傳統市場及夜市的轉型

「台灣市博會–好市抵家」特展台北館開幕式24日舉行，經濟部長王美花（右4）、台北市副市長黃珊珊（右3）等人一同敲碎冰磚，為活... 「台灣市博會–好市抵家」特展台北館開幕式24日舉行，經濟部長王美花（右4）、台北市副市長黃珊珊（右3）等人一同敲碎冰磚，為活動揭幕。中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 「台灣市博會-好市抵家」雲嘉南館特展於昨天8月25日(三)開幕，全台共有9個在地設計場館，設置打卡點及交誼廳互動設計，讓民眾看見疫情之下傳統市集(包含公有市場及夜市)的升級與改變。

「台灣市博會－好市抵家」特展台北館開幕式24日在南門市場舉行，經濟部長王美花（右4）、台北市副市長黃珊珊（右3）等人出席，為活動熱鬧揭幕。中央社

「2021台灣市博會–好市抵家」新北館即起以設置玻璃屋方式於捷運府中站3號出口廣場展出，新北市經發局長表示，菜市場就像民眾的第2個家，這次與經濟部共同合作，要把各有特色的新北市場及夜市介紹給大家。（新北市政府提供）中央社

特展以線上直播活動為主，介紹「線上菜市仔．夜市仔」特色市集、攤位及限時優惠組，線上傳送新鮮食材及人情味。

雲嘉南館開幕現場由經濟部中部辦公室王秀麗專委及嘉義市黃敏惠市長，合力畫微笑鳳梨，象徵開啟「台灣市博會-好市抵家」，並由經濟部中部辦公室王秀麗專委及嘉義市黃敏惠市長頒發台灣市集榮譽會長獎，雲嘉地區由嘉義市西市場郭義文會長以及雲林斗六雲林溪攤集場(妖鬼街)的廖進添會長獲得此項殊榮，表達經濟部肯定於疫情期間，傳統市場及夜市代表的貢獻及榮譽。

經濟部中部辦公室王秀麗專委表示，「市集新生活」策略從硬體的基礎環境改造、衛生安全升級、導入品牌設計概念，到「線上菜市仔·夜市仔」線上買菜網，透過公私協力，讓傳統市場升級為市場2.0，使台灣傳統民生文化得以蛻變並呈現嶄新面貌。

全台9個場館當中，雲嘉南館設計理念在宣傳「家與市場」之間的關係，展現「我不是在市場，就是在往市場的路上」。雲嘉南有許多傳統市場、夜市，提供居民個市的消費服務，在疫情期間所有攤商們都非常努力，希望為民眾提供最安全舒適的購物環境，展現市場生命力與韌性。

新北市市博會

市府與經濟部合作辦理「2021台灣市博會－好市抵家」新北館展覽，即日起以設置玻璃屋方式於捷運府中站3號出口廣場展出，透過互動牆面讓民眾了解新北各市場及夜市特色。

新北市政府市場處表示，在經濟部次長林全能等人主持開幕儀式下，「2021台灣市博會－好市抵家」新北館自8/25起至9月19日每天上午10時至下午6時，在捷運府中站3號出口廣場展出。

新北市經濟發展局長何怡明指出，菜市場就像第2個家，這次與經濟部共同合作，把各有特色的新北市場及夜市介紹給大家。

她說，市政府近年致力於市場的改建及改造，因應生活型態的改變，持續輔導市集數位轉型導入電商平台、數位支付等零接觸經濟，也期望透過線上直播，讓更多人看到新北市場的活力。

市場處表示，此次展覽以家庭及市場融合的概念建造特色玻璃屋，並設置互動牆面，藉由趣味問答介紹台灣各縣市市集特色，新北館更安排轄內各市集，以直播方式介紹特色商品，用活潑、現代方式展現傳統市集特色。

這次活動將在全台共9個場館同時開展

根據官方臉書資訊，場館分佈在

台北館 - 台北南門市場.

新北館 - 府中捷運站3號出口.

桃竹苗館 - 新永和市場.

台中館 - 台中火車站前廣場.

中彰投館 - 武德殿前廣場.

雲嘉南館 - 嘉義火車站前廣場.

台南館 - 西門淺草青春新天地.

高雄館 - 棧二庫 陸側廣場.

宜花東館 - 東大門夜市.

展館開放時間 : 10:00~18:00.

宜花東館 17:00~22:00.

預計直播活動可為「線上菜市仔·夜市仔」市集及攤商打開知名度外，讓傳統市場進行轉型，改變民眾逛菜市場習慣，直播限量商品更能增加攤商3成以上營收。

更多活動請詳「台灣市集go購go」粉絲團或搜尋「線上菜市仔·夜市仔」。