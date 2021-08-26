臺灣特生中心植物標本館逾43000號標本 上傳全球生物多樣性資訊機構

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為達成資料共享目標，行政院農業委員會特有生物研究保育中心於8月2日將植物標本館資料公開上傳至全球生物多樣性資訊機構（Global Biodiversity Information Facility， GBIF）資料集，目前已完成超過43,000號標本的資料供大眾查詢使用。

特生中心表示，查詢植物標本就像尋寶一樣，需有詳細的地圖及路線，在植物標本館的43,000號標本中，如何快速有效找到所需要的植物標本，需相關的配套資訊，尤其是名錄部分，該中心原有植物標本採用「恩格勒名錄系統」已營運逾十餘年，因應植物分類系統由先前採用的「恩格勒系統」，更新為目前普遍被接受的「被子植物系統發育研究組」(Angiosperm Phylogeny Group，APG)IV分類系統架構來建立調查名錄，同時更新館藏實體配置，並持續蒐集、訂正名錄。

特生中心於1993年設立植物標本館，目標是蒐集與典藏臺灣原生植物標本，作為物種分布紀錄的存證依據與查閱鑑定物種的比對工具，以及後續分類研究的素材。特生中心表示，存證標本是分類學及相關應用生物學研究的重要基礎，標本館資料配合實體館藏提供認識植物及植物分類相關研究人員查閱該中心所典藏標本便捷管道，除作為研究成果佐證，更是公民科學家認識植物的最佳途徑，並可促進資料公開及標本資料交流，從認識、尋找植物標本的過程中，體驗宛如尋寶的樂趣。

臺灣原始觀音座蓮。(照片由特生中心提供)

全球生物多樣性資訊機構（Global Biodiversity Information Facility， GBIF）資料集。(照片由特生中心提供)