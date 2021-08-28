〈時評〉國際新秩序正成形 台灣卻陷入萊豬公投

國民黨今(2021)年3月曾發動車隊掃街，宣傳反萊豬公投案，籲民眾支持連署。 國民黨今(2021)年3月曾發動車隊掃街，宣傳反萊豬公投案，籲民眾支持連署。 (來源 中央社)

隨著疫情降溫，政治攻防再起，國民黨開始為年底公投案加溫， 其中，萊豬公投若是過關， 極可能對現階段的台美關係造成另一波衝擊， 民進黨政府一方面要避免疫情又升溫，一方面還要抵擋公投， 勢必備多力分。

中國過去幾年的單邊主義，以及近一年來的戰狼式外交， 世界各國正紛紛改變對中國的觀感，加上拜登政府上台後， 美中雙方經過阿拉斯加會談、天津會談，兩度上演火爆場面後， 已代表彼此存在嚴重分歧，因此，整個全球局勢正在重組新秩序。

於此同時，民進黨政府過去被認為與川普政府較為友好，不過， 前一陣子，拜登政府首次同意對台軍售案， 這也代表民進黨政府已取得拜登政府一定程度的信任， 台美關係繼續朝好的方向發展。

然而，台美關係的變化，在外部上不僅取決於雙方對中國的關係外， 在內部方面也有自己的貿易議題要處理，萊豬就是一項重要的指標。 民進黨在去年8月宣布今年元旦開始將開放美國萊豬進口， 隨即引來部分民怨，國民黨打蛇隨棍上，趁機發起反萊豬的公投案。

原本包括「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「 珍愛藻礁公投」這四大公投案，要在8月28日正式舉行投票， 由於台灣疫情警戒，因此，決定延後到12月18日再登場。

在疫情升溫前，藻礁公投吵得沸沸揚揚， 只是議題始終在北部才引起關心， 民進黨政府評估過關的可能性已不高，但公投案裡最敏感、 殺傷力最大、而且極可能過關的項目，就是萊豬公投案。

畢竟萊豬本來就已民眾切身相關，比較容易引起共鳴， 所以國民黨這一波重啟公投議題操作時，首波主打萊豬公投案。

萊豬雖然不是民進黨執政才出現的爭議， 卻是在蔡總統任內正式對美開放，這也是建立台美互信的其中一環， 若是因為公投案將進口美國萊豬給擋下來，除了直接影響到台美「 自由貿易協定」(FTA)進展外，也可能間接衝擊到雙方關係， 造成下階段的外交經貿發展出現新變數。

由於國際新局勢正在形成，加上台灣防疫表現仍受到各國肯定， 現在是台灣距離國際社會最近的一次， 若因為萊豬公投導致台美關係生變，恐怕未來隱憂只會更大。

（作者李平華，資深媒體人）