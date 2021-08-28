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〈時評〉國際新秩序正成形 台灣卻陷入萊豬公投

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2021/08/28 09:05
國民黨今(2021)年3月曾發動車隊掃街，宣傳反萊豬公投案，籲民眾支持連署。 

國民黨今(2021)年3月曾發動車隊掃街，宣傳反萊豬公投案，籲民眾支持連署。  (來源 中央社)

隨著疫情降溫，政治攻防再起，國民黨開始為年底公投案加溫，其中，萊豬公投若是過關，極可能對現階段的台美關係造成另一波衝擊，民進黨政府一方面要避免疫情又升溫，一方面還要抵擋公投，勢必備多力分。

中國過去幾年的單邊主義，以及近一年來的戰狼式外交，世界各國正紛紛改變對中國的觀感，加上拜登政府上台後，美中雙方經過阿拉斯加會談、天津會談，兩度上演火爆場面後，已代表彼此存在嚴重分歧，因此，整個全球局勢正在重組新秩序。

於此同時，民進黨政府過去被認為與川普政府較為友好，不過，前一陣子，拜登政府首次同意對台軍售案，這也代表民進黨政府已取得拜登政府一定程度的信任，台美關係繼續朝好的方向發展。

然而，台美關係的變化，在外部上不僅取決於雙方對中國的關係外，在內部方面也有自己的貿易議題要處理，萊豬就是一項重要的指標。民進黨在去年8月宣布今年元旦開始將開放美國萊豬進口，隨即引來部分民怨，國民黨打蛇隨棍上，趁機發起反萊豬的公投案。

原本包括「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁公投」這四大公投案，要在8月28日正式舉行投票，由於台灣疫情警戒，因此，決定延後到12月18日再登場。

在疫情升溫前，藻礁公投吵得沸沸揚揚，只是議題始終在北部才引起關心，民進黨政府評估過關的可能性已不高，但公投案裡最敏感、殺傷力最大、而且極可能過關的項目，就是萊豬公投案。

畢竟萊豬本來就已民眾切身相關，比較容易引起共鳴，所以國民黨這一波重啟公投議題操作時，首波主打萊豬公投案。

萊豬雖然不是民進黨執政才出現的爭議，卻是在蔡總統任內正式對美開放，這也是建立台美互信的其中一環，若是因為公投案將進口美國萊豬給擋下來，除了直接影響到台美「自由貿易協定」(FTA)進展外，也可能間接衝擊到雙方關係，造成下階段的外交經貿發展出現新變數。

由於國際新局勢正在形成，加上台灣防疫表現仍受到各國肯定，現在是台灣距離國際社會最近的一次，若因為萊豬公投導致台美關係生變，恐怕未來隱憂只會更大。

（作者李平華，資深媒體人）
萊豬
國民黨
公投

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